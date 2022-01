Los retoques estéticos están a la orden del día, y si no que se lo digan a Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha pasado por el quirófano recientemente para realizarse una operación de pecho. Una información que ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales felizmente y con la que Gloria Camila no ha podido evitar reaccionar.

«Todo está bien, todo ha salido genial. Me he operado el pecho», ha explicado. Unas palabras a las que ha agregado que próximamente dará más detalles «de todo el proceso». Asimismo, ha querido enviarle un mensaje a sus seguidores. «Estoy en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje», ha sentenciado.

Desde su salida de ‘Supervivientes 2020’, Rocío Flores se ha declarado una autentica fan de los retoques estéticos, y su cambio físico es la mejor prueba de ello. Tal y como se ha podido saber, la joven podría haberse gastado alrededor de 13.000 euros para transformar su imagen en tratamientos como bichectomía, microblading, ácido hialurónico en los labios, bótox en la frente, etc.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Ahora, completamente agradecida con el resultado de su última intervención, Flores ha querido dedicarle un mensaje de agradecimiento a la clínica y a la doctora que le ha atendido y que está pendiente de ella en todo su proceso de recuperación a través de sus redes sociales. Una publicación que fue comentada por su tía Gloria Camila, quien reveló el divertido mote con el que la llama ahora.

«Ole mi pechotes», ha escrito la colaboradora de ‘Ya son las ocho’. Un mote de lo más curioso que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que, tía y sobrina siempre han dejado al descubierto la conexión tan especial que existe entre ellas.