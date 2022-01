Los retoques estéticos están a la orden del día, y si no que se lo digan a Rocío Flores. Tal y como ha anunciado Kiko Hernández en ‘Sálvame’, al parecer la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha pasado por el quirófano recientemente. Una información que fue revelada en exclusiva en el programa antes de que la joven se pronunciase al respecto.

Según se ha podido saber, Rocío Flores se ha realizado una operación de pecho. Ante la expansión de la noticia, la influencer ha acudido a sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que le han enviado sus seguidores y para hablar un poco de su estado actual.

Ya en casa y recuperándose de la intervención, Rocío ha contado que tenía «muchísimas ganas» de pasar por quirófano. Eso sí, cabe destacar que no ha especificado si se ha sometido a un aumento de pecho, tal y como desvelaba en el programa de Telecinco Kiko Hernández.

«Todo está bien, todo ha salido genial. Me he operado el pecho», ha explicado. Unas palabras a las que ha agregado que próximamente dará más detalles «de todo el proceso». Asimismo, ha querido enviarle un mensaje a sus seguidores. «Estoy en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje», ha sentenciado.

Por otro lado, según han informado en ‘Sálvame’, Flores se ha desplazado hasta Málaga junto a su padre tras recibir el alta en el hospital. Al respecto, Belén Esteban ha añadido que ella tenía información de que era una operación de boca, mientras que Jorge Javier Vázquez ha afirmado que lo que él sabía también era que quería recolocarse el pecho. «A mí es lo que me dice el equipo médico», ha insistido Kiko Hernández.