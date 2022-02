El pasado lunes 7 de febrero, antes de estrenarse una nueva entrega de ‘Montealto. Regreso a la casa’, Gloria Camila estuvo presente en ‘Ya son las ocho’, programa en el que colabora. Aprovechando la oportunidad, la hija de Rocío Jurado no ha dudado un solo segundo en cargar contra su hermana Rocío Carrasco pero, sobre todo, contra Fidel Albiac.

La joven ha dado a conocer que, durante su infancia y su adolescencia, presuntamente hubo ciertos comentarios hirientes por parte del marido de su hermana. Por si fuera poco, no dudó en hablar de ciertas situaciones que, aunque no presenció en primera persona, sí está convencida de que ocurrieron.

“El maestro de Rocío Carrasco (Fidel Albiac) es peor que mi maestro”, comenzó señalando Gloria Camila. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Se dirigía a nosotros como los inmigrantes. Delante de mí y de mi padre ha hecho comentarios como ‘¿Tu padre qué edad tiene? Si ya estará para el arrastre’”. Unas palabras que ha denominado como “despectivas”.

No doy crédito a estas palabras de Gloria Camila: “el maestro de Rocío Carrasco (Fidel) es peor que mi maestro” y a continuación procede a reproducir algo que le han contado que habría dicho Fidel, pero que ella no escuchó con sus propios oídos, pero da por bueno. Flipo😳😳😳 pic.twitter.com/ecxyqEfW7D — Señor del antifaz🔻🏳️🌈 (@MenervaPiquero) February 7, 2022

Sonsoles Ónega, al escuchar las contundentes declaraciones de la hija de Rocío Jurado, quiso saber si ella, en primera persona, había escuchado que Fidel Albiac se dirigiera tanto a ella como a José Fernando como “los inmigrantes”. En ese momento, la actriz que dio vida a Cloe en la serie ‘Dos vidas’ lo ha negado.

Aun así, ha aclarado que sabe a la perfección que esta situación sí que fue real: “Me lo han contado personas de confianza. No me lo van a decir por malmeter”. Además, quiso ir más allá: “Me lo cuentan porque debo saber. Yo he vivido cosas y sé cosas”. Lejos de que todo quede ahí, Gloria Camila ha querido compartir más situaciones que le marcaron para siempre.

Entre ellas, que Fidel Albiac presuntamente llamaba a José Ortega Cano para insistir en que abandonaran Montealto y, además, le diera las llaves de la casa. De esta manera, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ confirmó que “mi padre se podría haber quedado el tiempo necesario”. Unas palabras que, desde luego, han dejado en shock a los espectadores del programa presentado por Sonsoles Ónega.