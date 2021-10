Aunque no esté concursando, ha quedado bastante claro que Gianmarco se ha convertido también en uno de los protagonistas de ‘Secret Story. Como hermano y defensor de Luca Onestini, su papel en el programa es fundamental, pero con la llegada de Adara Molinero, su expareja, todavía más. Y es que, fue precisamente ella quién lanzó una bomba en «la casa de los secretos» que no ha pasado desapercibida por los principales programas de la cadena.

Al parecer, la concursante en una conversación con Luca Onestini y Cristina Porta, confesaba que Cynthia Martínez le había escrito un mensaje a su pareja, sabiendo que estaba con ella. Unas declaraciones que dan a entender que la modelo se puso en contacto con Rodri Fuertes. Sin embargo, no sería el único con el que habría hablado de forma privada la supuesta amante de Canales Rivera.

Gianmarco Onestini asegura que, además de escribir al novio de Adara, también lo escribió a él 💥 #secretdeluxe https://t.co/5oBKlycYMc — Deluxe (@DeluxeSabado) October 3, 2021

Gianmarco, que había acudido como invitado a ‘Sábado Deluxe’, sorprendió a todos los colaboradores al confesar que Cynthia Martínez también había hablado con él antes de ir a ‘Supervivientes 2021’. “Me escribió poco antes de ir a ‘Supervivientes’. Me dijo que quería abrir una clínica en Madrid y que si podía ir a la inauguración. Luego me empezó a contar un berenjenal que estaba relacionado con Canales Rivera”, confesaba el italiano mientras recordaba el momento.

“No era pesada ni me daba la chapa, pero me contó cosas de Canales Rivera. Me escribió y la contesté”, declaró al respecto. Unas palabras a las que acompañó asegurando que entre ellos no hubo nada y que todo quedó meramente en dicha conversación. De momento, Cynthia Martínez no se ha pronunciado al respecto, pero lo que está claro es que estas acusaciones no la posicionan en un buen lugar.