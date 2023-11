‘GH VIP 8’: Jessica Bueno se queda en shock ante el desacertado regalo de Luitingo

Luitingo y Pilar Llori han regresado a la casa de Guadalix de la Sierra tras ser elegidos por la audiencia como los posibles repescados de la edición. Una vuelta a GH VIP 8 que está causando mucha polémica, especialmente, por la cercana relación que mantiene el cantante con Jessica Bueno.

El intérprete de Chico perfecto está aprovechando sus días en el reality al máximo, dejando claro que se siente muy atraído por la modelo y que Llori ya es cosa del pasado. Debido a esta montaña rusa de emociones, el joven le escribió una profunda carta a Bueno donde se sinceró como nunca. Una nota que ella ha tenido que leer en voz alta y en pleno directo.

«Cada cierto tiempo, nacen en esta bonita y difícil vida, personas especiales. Tuviste la suerte de ser una de ellas». Así es la romántica carta que Luitingo le ha escrito a Jessica Bueno #GHVIP13N pic.twitter.com/bJ8MMSYccY — Gran Hermano (@ghoficial) November 13, 2023

La cara de Jessica Bueno al descubrir que el destinatario de la carta era Luitingo y no su pareja, Pablo Marqués, fue de absoluta decepción. «Cada cierto tiempo en esta bonita y difícil vida nacen personas especiales. Tuviste la suerte de ser una de ellas. Te mereces toda la vida del mundo, toda la felicidad del mundo, todos los momentos bonitos del mundo. Tu carisma y su esencia tienen un valor incalculable», comienza leyendo.

«Ya sabes, sé tú misma. Sé feliz y vive como te dé la real gana, que de verdad te lo mereces. Aquí un detalle y una carta de una persona que estará agradecida de por vida de haberte conocido. Gracias por todo. Te quiere, Luitingo. ¡Vive y disfruta!», concluye. Lejos de quedar ahí, la carta iba acompañada de un pequeño regalo, el cual, sin verlo venir, terminaría siendo la burla de Pilar Llori.

AYAYAYAY, que Luitingo le ha regalado a Jessica el perfume que usa Pilar 😳 ¡No sabemos si reír o llorar con esta casualidad! 😂 #GHVIP13N pic.twitter.com/s69ETAg9nU — Gran Hermano (@ghoficial) November 13, 2023

La ex novia de Kiko Rivera ha mostrado el perfume que le ha regalo Luitingo. Sin embargo, y por azares del destino, esa fragancia es la misma que usa Llori. «¡Es mi perfume! ¡Por favor que me parto! No me lo puedo creer, es el que echo en el cojín rosa», dijo ella, entre risas.

Bueno vivió un momento tierra trágame al ver la situación, pero intentó quitarle hierro al asunto dejándole claro al ex concursante de GH VIP 8 que no pasaba nada. La modelo le afirmó que agradecía su detalle, pues no quiso que se sintiera mal. «Vaya coincidencia», comentó Carmen Alcayde.