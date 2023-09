Jessica Bueno se sincera en ‘GH VIP 8’ sobre Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno, inevitablemente, se ha convertido en una de las concursantes que más está dando de qué hablar en GH VIP 8. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, por sus constantes enfrentamientos con Oriana Marzoli. Es evidente que, con cada gesto, va ganando más seguidores.

Recientemente, la joven reconoció tener muy claros los límites que, bajo ningún concepto, quería sobrepasar a la hora de hablar de su vida privada. A pesar de todo, esta regla quedó rota con su participación en GH VIP 8. Al fin y al cabo, a pesar de no ser el primer reality en el que participa, sí es en el que más se está sincerando.

La modelo no ha dudado un solo segundo en hablar sobre varios de los momentos que más le han marcado en los últimos diez años. Entre otras cuestiones, y como no podía ser de otra manera, Jessica Bueno ha hablado de diversos instantes personales vividos con sus ex parejas, y hasta con Irene Rosales.

JESSICA BUENO habla con GUSTAVO sobre su relación con Kiko e Irene y su otra relación y ya con el paso de los años busca paz y estar bien 🕊️🕊️Es mu bonica esta chica 👍❤️ #GHVIP23S #GHVIP22S pic.twitter.com/IVasY0N5uh — Mery Caraballo O (@MeryCaraballoO) September 23, 2023

La concursante de GH VIP 8 y la actual mujer de Kiko Rivera tienen muchas cosas en común: su edad, que son de Sevilla y que tienen hijos en común con el DJ. Es más, precisamente por esa conexión que les une, las dos han coincidido en un gran número de ocasiones. Un claro ejemplo lo encontramos en la comunión del hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno.

Entre otras cuestiones, la modelo ha querido dejar claro que entre ella e Irene Rosales existe una muy buena relación. Es más, solamente tiene palabras bonitas hacia ella, sobre todo por el enorme cambio que ha experimentado el DJ: «Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda».

Lejos de que todo quede ahí, Jessica Bueno quiso ir más allá: «Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba». Es cierto que Irene Rosales jamás ha hablado de la madre del primer hijo de su marido, solamente le ha deseado que sea feliz. Quien sí lo ha hecho ha sido Anabel Pantoja, madrina del pequeño y colaboradora de las galas de GH VIP 8, que ha confesado lo siguiente: «La vi bastante nerviosa, a ver cómo se desenvuelve. ¡Ojalá llegue lejos!». Estamos seguros de que así será.