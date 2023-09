‘GH VIP 8’: Jessica Bueno y Oriana Marzoli protagonizan un tenso enfrentamiento

Los días de convivencia en la casa de GH VIP 8 van pasando y ya han comenzado los primeros roces serios entre los concursantes, siendo Oriana Marzoli y Jessica Bueno las primeras en protagonizar una importante bronca. Todo comenzó en la noche del sábado cuando el programa les sugirió un juego que terminó levantando una gran polémica.

Se trataba de responder a preguntas incómodas, algo que parecía completamente inofensivo para pasar un rato divertido y que fue el detonante de una discusión. Susana, que ejercía de presentadora, preguntó cuál es el chico que más guapo de la casa, a lo que la ex de Kiko Rivera respondió que Luitingo.

El cantante, en el que parece que Pilar Llori también se ha fijado, no está cómodo con este tipo de conversaciones, ya que tiene pareja fuera de la casa y no quiere incomodarla. Es por ese motivo que Jessica lo dejó claro a la venezolana, que insistía en seguir intentando sacarle los colores con preguntras picantes sobre sus compañeras, pero el reproche no le gustó nada y encendió la mecha.

¡Han saltado las chispas entre Oriana y Jessica Bueno! La sevillana ha salido en defensa de su amigo Luitingo, aunque él no le ha apoyado… 🤔

¿Cuál es vuestro team en este asunto? 🔁 Team Oriana

❤️ Team Jessica#GHVIPDBT2 pic.twitter.com/RpmDjOaVOF — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2023

Oriana, que sabe perfectamente que este tipo de discusiones son las que adora el público, le reprochó a la sevilla intentar ser buena persona durante todo el día y que había entrado en la casa de GH VIP 8, un comentario que no sentó nada bien: «Para tener esa cara de perro, no la quiero ver. Se cree que ha venido a La casa de la pradera».

Jessica decidió marchasr al jacuzzi, completamente sobrepasada y con lágrimas en los ojos. Este momento de tensión provocó, por si no fuera suficiente, que Bueno y Luitingo discutieran, algo que nadie esperaba por su buena relación: «Sé lo que te pasa perfectamente por eso te he defendido, pero ya no lo hago más. Siempre me pasa por defender a alguien y ya no me pasa más».

¡Han saltado las chispas entre Oriana y Jessica Bueno! La sevillana ha salido en defensa de su amigo Luitingo, aunque él no le ha apoyado… 🤔

¿Cuál es vuestro team en este asunto? 🔁 Team Oriana

❤️ Team Jessica#GHVIPDBT2 pic.twitter.com/RpmDjOaVOF — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2023

El resto de la casa también se posicionó, mientras unos defendían que no se continuase con este juego para no incomodar, otros como Laura Bozzo defendían que este tipo de preguntas son buenas para el espectáculo que tanto necesita la audiencia de GH VIP 8.