Este es el concursante de ‘GH VIP 8’ que ha sido descartado en el último momento

GH VIP 8 vuelve cargado de misterio después de años fuera de la programación de Telecinco, su última edición se emitió en el año 2019 con la victoria de Adara Molinero. Mientras el programa solo ha confirmado el nombre de una concursante, los rumores no paran de salir y ha sido uno de los protagonistas el que ha salido al paso para aclarar que se ha caído en el último momento de la lista.

En los últimos días se hablaba de la participación de uno de los ex miembros del grupo musical Auryn, la boyband más conocida de nuestro país de los últimos años. Varios medios apuntaban a que David Lafuente era uno de los que entraría en la casa de Guadalix de la Sierra, pero en el último momento se fue al traste.

Ha sido el propio cantante el que ha querido confirmar que finalmente no estará en el programa, aunque ha estado cerca de conseguirlo. Fue en su cuenta de Instagram donde explicó que le habían comunicado que finalmente se había caído del casting: «Muchas gracias por tantísimos mensajes de apoyo. Incluso de gente de los realities. Estoy de verdad muy asombrado».

«Aunque muchos no lo entenderán, para mí entrar en GH hubiese sido volver a mi infancia, tenía tantas ganas de saltar, gritar, reír, bailar, conocer… pero entiendo que hay perfiles mucho más fuertes y somos muchos», asegura.

Pese a la desilusión de no haber conseguido el sueño de entrar como concursante, mira al futuro con esperanza: «No pasa nada, la vida sigue y mis ganas también… GH VIP 8 te he rozado. Vamos a por el 9». El granadino está alejado del mundo de la música después de tratar de comenzar una carrera en solitario, por lo que en estos momentos está centrado en la agencia de marketing digital que ha creado y que es su nuevo proyecto.