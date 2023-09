Quedan escasas cuarenta y ocho horas para que la vida en directo vuelva a las casas de todos los españoles a través de una nueva edición de Gran Hermano VIP -la octava-, en Telecinco. Lo que supone, en propias palabras de Mediaset España Comunicación, el regreso del formato «que cambió la historia de la televisión en plena transición hacia el siglo XXI y que trajo consigo el nacimiento de todo un género, el del reality show, que ha derivado en innumerables versiones y adaptaciones internacionales».

Así, no es de extrañar que se vayan conociendo ya algunos detalles de esta nueva entrega y haciendo quinielas con quienes vayan a ser los nuevos habitantes de la casa más famosa de la pequeña pantalla, en Guadalix de la Sierra, en Madrid. Pues por el momento, solo se conoce el nombre de un concursante: Sol Macaluso, cuya identidad fue desvelada durante la presentación del formato, con Marta Flich e Ion Aramendi a los mandos, en el FesTVal, el festival de televisión de Vitoria que desde 2009, acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno.

Ion Aramendi, Sol Macaluso y Marta Flich en el FesTVal de Vitoria / Gtres

Entre los nombres más sonados como posibles concursantes que acompañen a la periodista de origen argentino, se encuentra, ni más ni menos, que Jairo Alonso, quien fuera pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Pero nada más lejos a la realidad. Tal y como ha podido confirmar LOOK, si bien Jairo sí estuvo a disposición del equipo de producción del programa como participante, generando con ello una gran expectación, finalmente no formará parte del cásting en cuestión.

Quién es Jairo Alonso

El nombre de Jairo Alonso saltó a las primeras filas de la crónica social de nuestro país en agosto de 2019, tras la elección de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su romance comenzó en 2016.

Nacido en Madrid, Jairo ha dedicado gran parte de su vida a la profesión de peluquero y estilista, llegando a ocupar el cargo de responsable de Comunicación y Marketing en la cadena de peluquería Rizo’s; así como al ámbito de la restauración y a los servicios tecnológicos. Actualmente, Alonso trabaja como jefe de operaciones y mánager de desarrollo de negocios en Asseco, una compañía tecnológica con sede en Pozuelo de Alarcón.

Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso en un acto / Gtres

Isabel Díaz Ayuso y Jairo rompieron en 2020, en plena pandemia del coronavirus, y cada uno rehízo su vida por separado pese a sus planes de formar una familia. En la actualidad, de hecho, -y desde junio de 2021-, Isabel mantiene, una relación con el sanitario de 43 años, Alberto González. «Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento», se sinceró Ayuso preguntada expresamente por su ruptura con Jairo durante una entrevista con el diario ABC. «Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien», añadió.