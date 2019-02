‘GH Dúo’: Kiko Rivera desvela la experiencia paranormal de Isa Pantoja con Paquirri

El cantante cuenta el episodio para normal que vivió junto a su hermana

Tantas horas en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra dan lugar a realizar muchas confesiones, y como en Gran Hermano lo vemos todo, nos enteramos de secretos que los concursantes cuentan bajo en un clima de confianza, como si de su propio hogar se tratase.

En lo que llevamos de programa, Kiko Rivera es uno de los que más exclusivas nos ha regalado; siendo una de las más comentadas la confesión del problema que ha tenido con las drogas. También ha desvelado detalles de su relación con su madre, Isabel Pantoja.

Pero el cantante no deja de sorprendernos. Kiko ha compartido con sus compañeros la experiencia más paranormal de su vida: un episodio que su hermana, Isa Pantoja, vivió cuando apenas tenía 8 años.

Al parecer, mientras se encontraban en la finca familiar de Cantora, la tonadillera y su hijo oyeron a Chabelita reírse desde el piso de abajo. Kiko fue a ver qué le sucedía a su hermana, pero cuando llegó no encontró nada extraño; “mi hermana señaló el cuadro de mi padre”. También contó que lo descubrieron gracias a que la pequeña se negaba a entrar en la habitación donde “estaba el hombre que la hacía reír por las noches”.



Los seguidores de Gran Hermano recordarán que durante el paso de Isa por ‘GH VIP 6’, esta ya desveló algún detalle de este episodio, “yo vi a Paco” decía.

La confesión de Kiko ocurre en el mismo momento en el que espera para saber si será o no el próximo expulsado de la edición. Él mismo asegura que tiene muchas ganas de salir fuera, que se encuentra cansado del encerramiento y que echa de menos a sus hijas, “pienso en mis niñas, si estarán despiertas, qué estarán haciendo. ¿Carlota andará ya o no? Todo eso me tiene malo”. El único motivo que lo mantiene dentro es la presencia de su mujer, Irene Rosales.

Queda poco para saber si se reunirá pronto con ellas; el próximo jueves sabremos si será el expulsado, o de lo contrario será Raquel la que corra con esa suerte.