Alejandro Albalá responde con contundencia a Sofía Suescun ante la polémica propuesta en 'GH DÚO'

‘GH DÚO’ ha llegado con un nuevo debate donde hemos podido conocer todo lo que ha ocurrido en estos días. Es evidente que todos y cada uno de los concursantes llevan ya bastantes días dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra y las discusiones cada vez son más fuertes.

Los participantes tienen los ánimos bastante caldeados por lo que, a la mínima, ya se pegan cuatro voces. Uno de los conflictos más tensos es, sin lugar a dudas, el existente entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun. Ella ha sido la repescada de la edición, por lo que aprovecharon el Debate para que ambos tuvieran una cena.

De esta manera, tendrían la oportunidad de hablar mucho más personalmente de todo lo que está pasando en sus vidas. Había dos opciones: Por un lado, dar el paso para que haya una posible reconciliación o, por otro, que haya una ruptura más que definitiva entre ellos.

Sofía a Alejandro: “Ya que no podemos tener una relación de complicidad ni de cariño ni de nada, yo he pensado que lo mejor es ser extremista y no tener ningún tipo de conversación” #GHDÚODBT8 pic.twitter.com/aMsB88zq6U — Gran Hermano (@ghoficial) March 3, 2019

Por ese mismo motivo, la de Pamplona decidió hacer un comentario que no sentó nada bien al joven: “Ya que no podemos tener una relación de complicidad ni de cariño ni de nada, yo he pensado que lo mejor es ser extremista y no tener ningún tipo de conversación”. Todos estamos de acuerdo.

Lejos de que todo quede ahí, Sofía Suescun dejó caer que si Alejandro Albalá resulta ser el ganador de ‘GH DÚO’, tendría que darle la mitad del premio a ella. El concursante, lejos de quedarse callado, decidió responder a la pregunta formulada con otra pregunta aún más especial.

“¿Me vas a dar tú la mitad de los 100.000 euros de ‘Supervivientes’? ¡Toma ya! Con ese comentario dejó absolutamente sin ninguna posibilidad de respuesta a Sofía Suescun. Es evidente que si en este caso, ella has ido vital para el desarrollo del concurso de Alejandro Albalá, lo mismo tuvo que suceder en ‘Supervivientes 2018’, ¿no es así?