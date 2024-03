El pasado domingo 3 de marzo pudimos disfrutar de la ansiada gran final de la segunda edición de GH DÚO. Debemos tener en cuenta que el nombre del vencedor teníamos que haberlo descubriendo unos días antes, concretamente el jueves. A pesar de todo, por un error en el sistema de votación, el duelo entre Lucía Sánchez y Asraf Beno se pospuso al domingo.

Finalmente, a pesar de que la votación estuvo realmente ajustada hasta el último momento, la ex participante de La isla de las tentaciones consiguió hacerse con el ansiado maletín de manos de María Jesús Ruiz. Y lo hizo quedando por delante del marido de Isa Pantoja, que era uno de los favoritos para llevarse la victoria.

EL MENSAJE DE LA GANADORA DE GH★☆DÚO 2#GHDÚOMegaFinal pic.twitter.com/j05O5gFkXB — Mediaset España (@mediasetcom) March 4, 2024

A pesar de tener todo en contra, la andaluza consiguió hacer realidad su sueño. ¡Fue un momento realmente especial! Pero, como suele suceder en este tipo de situaciones, no llueve a gusto de todos. Es más, muchos son los que han criticado y han puesto en duda la victoria de Lucía Sánchez en GH DÚO 2. Uno de los comentarios que más está dando de qué hablar ha sido, precisamente, el de una ex compañera.

Estamos hablando, cómo no, de Ivana Icardi. La que fuera concursante de Supervivientes 2020 no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta de formar parte de esta edición de GH DÚO. Si hay algo que le caracteriza es que siempre sabe cómo generar polémica, tanto dentro como fuera de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

En esta ocasión, la argentina ha querido utilizar su perfil oficial en Twitter para lanzar una contundente acusación de tongo a la organización del reality que se emitía en Telecinco. «¿Se esperaban la victoria de Lucía? Entre mis compañeros se comentaba que se sabía desde un principio que ganaba alguien de LIDLT», dejó caer.

Buenos díaaaaas 🤩 se esperaban la victoria de Lucía? Entre mis compañeros se comentaba que se sabía desde un principio que ganaba alguien de LIDLT — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) March 4, 2024

Así pues aseguraba que, entre sus compañeros de edición, se rumoreaba que se llevaría la victoria alguien que ya había participado en el programa que se rueda en República Dominicana. Algo que ha sucedido, en realidad, puesto que Lucía Sánchez saltó a la fama por su participación junto a Manuel González (tercer finalista de GH DÚO 2) en La isla de las tentaciones.

Muchos son los que no han dudado en aprovechar la ocasión para criticar a Ivana Icardi por ese desafortunado comentario. Otros tantos, en cambio, han aplaudido sus palabras y se han mostrado totalmente de acuerdo. Es más, creen firmemente que lo ocurrido en la gala del jueves en la que no pudieron anunciar al vencedor de GH DÚO 2 fue para, presuntamente, no hacer ganador a Asraf Beno. ¡La polémica está servida!

El ganador es Asraf…. pero estaba todo pactado. — Anaec (@ejarque_cebrian) March 4, 2024

Estaba todo pactado desde fuera, desde el momento que ella entra con mensajes para decirle a quien tiene que nominar y luego tendría el apoyo de ese fandom, todo esto dicho por ella eh!! — ana 🦀💊🖤 (@anitabarral) March 4, 2024

Ivana cuando se anuló la final el jueves ya sabíamos que le quitaban de nuevo el premio a Asraf

Sin palabras… Hicimos todo lo posible pero era obvio

Igual pasó contigo que saliste injustamente — Marvy🌜🦋🌙 (@marny_lunatica) March 4, 2024

El % verde (supuestamente Asraf) visto que ganó Lucía con el rosa siempre fue el más alto… hasta que petó la app… en fin… ganar no es solo llevarse el maletín — Saira 🧡 (@saira_aviles) March 4, 2024