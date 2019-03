‘GH DÚO’: Un desafortunado comentario de Alejandro Albalá desata la ira de Sofía Suescun

¡Sofía Suescun se coge un cabreo monumental!

Ya es famoso el rollito ‘ahora te cojo, ahora te dejo’ que Alejandro Albalá y Sofía Suescun se traen. Que se siguen gustando ha quedado claro en la casa de Guadalix. Su pasión no se apagó tras ‘Supervivientes 2018’, y revive en ‘GH Dúo’. Pero ya sabemos que quien se pelea se desea y, esta vez, la pelea ha sido fuerte. En ‘GH Dúo’ acostumbran a indignarse por cualquier cosa, ¿o a hacer y decir cosas indignantes? He aquí el debate.

Sofía fue a hacer la compra a la cocina con Kiko, y Alejandro hizo un desafortunado comentario que bien podría ser fruto de sus celos, o bien una broma inocente. En cualquier caso, de mal gusto a ojos de todos. Alejandro se acercó a su colega Antonio Tejado y le susurró: “ten cuidado, que de tanto roce se pone el pezón duro”, refiriéndose a la cercanía de los pechos de Sofía respecto a Kiko. Pero Kiko escuchó lo que murmuraban, y no dudó en contestar a Albalá: “Alejandro, se te ha ido la pelota totalmente. Yo estaba con el ordenador, no me he dado cuenta de nada”, fue alguno de sus numerosos comentarios al respecto. Y Sofía se indignó muchísimo, quejándose de que Alejandro la había estado tratando como un trapo.

Alejandro Albalá, por su parte, se quejaba de que no podía hacer ni una broma: “No voy a discutir contigo cosas que no tienes ni p*** idea. No se pueden hacer bromas, me callo y no vuelvo a hablar”, decía el concursante. Finalmente, dijo que si no estuvieran en un concurso, esa broma no habría tenido la repercusión que tuvo, pero claro, lo que interesa es que la audiencia quiera a Albalá fuera de ‘GH Dúo’.

Puede que la broma no fuera malintencionada, tal y como Alejandro defiende. Pero es que él y su colega Antonio Tejado siempre están haciendo bromas de la misma índole. Quizás convendría tener un poco de buen gusto al gastar ciertas bromas, y así no despertarían la indignación de sus compañeros.