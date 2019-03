‘GH DÚO’: Alejandro Albalá, machacado por Jorge Javier Vázquez por sus comentarios machistas

El comportamiento de Alejandro Albalá enfada y mucho al presentador de 'GH DÚO'

Ojalá todos tuviéramos la manera de ver en vídeo los fallos que cometemos, para corregirlo y mejorar en futuras ocasiones. Sin embargo, este privilegio se relega solo a los concursantes de ‘GH Dúo’. Aunque ellos están a la vista de todo el país, por lo que el privilegio se puede convertir en un verdadero castigo si los actos grabados les dejan en vergüenza. La última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ mostró a Alejandro Albalá la realidad de sus comentarios y comportamientos machistas.

Su noche más dura y comprometida en ‘GH Dúo’ comenzó con un vídeo que le mostraba de una manera muy celosa y compulsiva. Alejandro no quería que Sofía acercara sus pechos a Kiko Rivera, además de creer que lo hacía a propósito, lo que le valió una discusión entre los dos. Sofía se sintió como un trapo, y Alejandro acabó excusándose diciendo que solo era una broma. Sin embargo, los vídeos dejan claro que era bastante más que una broma.



Pero no fue este vídeo el que desencadenó el llanto de Alejandro Albalá y las reprimendas de Jorge Javier Vázquez, sino uno en el que el de Santander se muestra totalmente posesivo y celoso con la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ cuando ve que se le transparenta el pantalón al salir del jacuzzi.

Y, al ver esto, en el plató se desencadenaron los abucheos y la reprimenda de Jorge Javier Vázquez, que decía lo siguiente: “Hay gente joven que os ve. Tienes 20 años. Si yo fuera padre, tuviera una hija y estuviera con un chico como tú, lo primero que le diría sería ‘déjalo’”. Tejado también estalló contra Alejandro, pues no veía normales ni sanas sus actitudes. Finalmente, Alejandro Albalá rompió en llanto y pidió perdón muchísimas veces. “Está mal, he estado desacertado. No estoy de acuerdo con lo que he hecho, no estoy contento y me arrepiento”, dijo Albalá. Sofía se acercó para abrazarlo, aunque en el fondo sí se mostraba dolida: “Me sentí como un trapo, pero me pidió disculpas y no se lo tengo en cuenta”.

Al menos, que esto sirva como ejemplo para que los jóvenes sepan cómo NO deben ser, ni con sus parejas, ni con nadie en general.