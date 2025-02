El final de GH DÚO 3 está a la vuelta de la esquina. El popular reality de Mediaset España ha comunicado que tiene los días contados. ¿El motivo? El inminente estreno de Supervivientes 2025, el cuál tendrá lugar el próximo 6 de marzo. Por ello, y teniendo en cuenta que todavía quedan unos cuantos concursantes en la casa de Guadalix de la Sierra, la organización del programa ya se ha puesto manos a la obra para encaminar su gran final. El desenlace de una andadura para el que ya se han establecido las últimas nominaciones de la edición.

La pasada noche del 20 de febrero, GH DÚO 3 emitió una nueva gala del reality. Una noche muy especial donde, entre otras cosas, también se reveló el nombre del concursante expulsado que se ha quedado a las puertas de la final. Una lucha entre dos titanes que se batió entre Marieta y Miguel Frigenti. De esta manera, el programa lo organizó todo para que los nominados tuviesen un último cara a cara con aquellos compañeros con los que más desencuentros han tenido durante su paso por el concurso. Una serie de enfrentamientos que no dejaron indiferente a nadie. Así pues, tras ello, Carlos Sobera conectó con los nominados para revelar el veredicto de la audiencia.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador del formato fue directo al grano e informó que la audiencia había decidido que el expulsado de la semana fuese Miguel Frigenti. Un veredicto que, aunque el expulsado confesó que lo veía venir, le dolió un poco. De hecho, no pudo contener las lágrimas.

«Duele un poco. Tenía un poco la esperanza. Muy flojita, porque la nominación era muy complicada. Me alegro de irme bien con mis compañeros, esta semana nos hemos acercado. Creo que he demostrado que yo no dividía a la casa y eso me hace sentirme bien», le dijo Frigenti a Sobera.

Lejos de dejarlo ahí, el expulsado mostró sus respetos hacia Marieta, pues había ganado el duelo de la expulsión. «Felicito a Marieta, me quedo con las conversaciones que tuvimos la primera semana. Es una chica con buen corazón, le deseo lo mejor y sé que fuera hablaremos y nos irá bien», le dijo a su compañera.

Un gesto que fue agradecido por Marieta. Por ello, la ex concursante de La isla de las tentaciones se sinceró. «Me da muchísima pena, ha sido un concursante 10 y me quedo con lo bueno. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores por salvarme. Me habéis dado un chute de energía, y hasta el final», señaló.

Asimismo, antes de ir al plató de GH DÚO 3, Miguel Frigenti tuvo la oportunidad de despedirse de Óscar, su gran aliado durante la edición, y de ver las reacciones de sus compañeros al saber que él era el expulsado. Así pues, cuando los concursantes vieron a Marieta llegar de la sala de expulsión, la estupefacción entre las celebridades fue notoria. Pues, nadie se lo esperaba. «Os quiere mucho, lo siento, de verdad», comunicó ella de parte de Frigenti.