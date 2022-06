George Ezra sorprende con ‘Gold Rush Kid’, su esperado álbum

El pasado viernes 10 de junio vio la luz Gold rush kid, el nuevo álbum del cantautor británico de 29 años George Ezra. Tras el lanzamiento de los sencillos Anyone For You y Green Green Grass, finalmente sus fans pudieron escuchar el álbum al completo. Un disco que ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

“’Gold Rush Kid’ soy yo, es mi alter ego .», dice George Ezra sobre su nuevo álbum. «Es un personaje que estoy tratando de encarnar, para recordarme cómo me sentí durante el proceso de escribir y grabar estas canciones», explica.

Se trata de un disco muy personal, compuesto por 12 canciones, en las que el artista muestra su parte más humana y sincera. Un disco que es un soplo de aire fresco y que le vuelve a posicionar como uno de los artistas británicos del momento a nivel internacional.

💫 GOLD RUSH KID 💫 My new album is out now! Play it loud, tell your friends, spread the love – it’s finally here. I hope you enjoy it x https://t.co/55sar9xzMW pic.twitter.com/Y0SsisuHjN — george E Z R A (@george_ezra) June 10, 2022

«Al volver a casa después de todas las giras del segundo álbum, estaba realmente impresionado con lo que era estar lejos de la gente que conoces y amas durante tanto tiempo. Lejos de la rutina diaria, de la normalidad. Si quieres saber cómo es reconectar contigo mismo y si valió la pena, regresa y encuentra a esa persona que te importa», explica el artista sobre lo que le llevó a componer este disco.

Y añade: «Pero cuando lo piensas, incluso estar de gira es emocionante: puedes ver todos esos lugares maravillosos. Entonces me di cuenta de que eran dos caras de la misma moneda, que no pueden existir al mismo tiempo, ¡pero ambos son importantes! Y, en realidad, eso significa que lo está haciendo bien. Porque significa que ambos lados de tu vida son bastante atractivos. Puede que no tengas el equilibrio adecuado en algunos momentos, pero ambos son aspectos esenciales”.