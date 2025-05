‘Gente Maravillosa’ recibe hoy como invitado al artista que vende más perfumes que discos

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Gente Maravillosa se ha convertido en uno de los programas más exitosos en Canal Sur. Y siendo honestos, no es para menos. Tras la visita del cantante David de María a Toñi Moreno la pasada semana, en la entrega de este miércoles 28 de mayo disfrutaremos de dos invitados de lujo. En esta ocasión, por primera vez en la historia del formato, vamos a poder ver cómo el plató se trasladará hasta el pueblo de Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla. De esta manera, se nos va a brindar la oportunidad de disfrutar de una noche de ensueño. Entre otras cuestiones, porque la entrega comenzará con una actuación de Escolanía de los Palacios, que interpretará la sintonía de Gente Maravillosa. Todo ello mientras David Bustamante, su invitado de hoy, nos regalará una de las cámaras ocultas más divertidas que se recuerdan.

Durante esta nueva entrega, no solamente tendremos la opción de dejarnos llevar por el talento del que fuese concursante de la primera edición de Operación Triunfo. ¿El motivo? El artista cántabro se sincerará con Toñi Moreno sobre numerosas cuestiones a nivel personal y profesional, como es el hecho de que sus cuerdas vocales le permiten tener hasta 37 semitonos. Un dato que no va a pasar desapercibido para la presentadora, hasta tal punto que reta al artista a demostrar su talento. Por si fuera poco, Gente Maravillosa presentará a su nueva colaboradora, la reconocida monologuista Maru Candel. De esta manera, pondrá a prueba el olfato de David Bustamante, pero también le sorprenderá con el ‘sorropotún’, su plato favorito. Durante este juego, el de San Vicente de la Barquera confesará que los mayores ingresos económicos que ha tenido en su vida no han sido por la música, sino por sus perfumes.

La gran sorpresa de ‘Gente Maravillosa’ para hoy, miércoles 28 de mayo

El teatro de los Palacios y Villafranca, junto a David Bustamante, podrá ser testigo de la emotiva sorpresa que el equipo de Gente Maravillosa preparó al artista. ¿En qué consiste? En conocer a uno de sus ídolos y una de las grandes leyendas de la Selección Española de Fútbol. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Jesús Navas.

Es más, es vecino de la localidad en la que se ha trasladado el plató del programa de Canal Sur. El futbolista y eterno capitán del Sevilla F.C se sentará junto a Toñi Moreno y David Bustamante para hacer un repaso a su trayectoria, pero también se sincerará sobre sus raíces y su familia. Es más, sorprenderá a todos con una preciosa declaración de amor a Alejandra, su mujer, que es la protagonista de la segunda cámara oculta de la noche.

El matrimonio no podrá evitar emocionarse muchísimo ante la cantidad de emociones que les brindará esta nueva entrega de Gente Maravillosa. En la situación planteada por el programa para hoy, veremos cómo una niña quiere vestir con pantalón el día de su comunión. Su familia no la apoyará y se negará en rotundo a que la pequeña cumpla su deseo. Así pues, la mujer de Jesús Navas de forma excepcional para defender a esta niña. Se trata de una cámara oculta que ha sido aprobada por la Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía.

No te pierdas la nueva entrega de Gente Maravillosa esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.