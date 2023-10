Gema López lanza un mensaje Jorge Javier Vázquez tras el batacazo de ‘Cuentos Chinos’

La vida de los ex colaboradores de Sálvame ha cambiado por completo desde la cancelación del programa de las tardes de Telecinco. Una de las que ja salido mejor parada ha sido Gema López, que ha encontrado hueco en Espejo Público como presentadora de su sección de corazón, por lo que ha querido mandar un mensaje a su amigo Jorge Javier Vázquez tras el batacazo de Cuentos Chinos.

Su debut en el programa de Antena 3 ha llegado con la incorporación de otras caras que hasta ahora estaban unidas a Telecinco como las de Laura Fa, Alonso Caparrós, Sofía Cristo o Pilar Vidal. Todos ellos han llegado de la mano de Alberto Díaz, nuevo director de la sección dedicada a los famosos y que llega directamente desde las tardes de Mediaset.

Aunque otros muchos de sus compañeros han encontrado trabajo en otros programas de Mediaset o saltando a otras cadenas, como es el caso de Terelu Campos que se ha estrenado en La 1, hay una persona en la que todas las miradas están puestas, ese no es otro que Jorge Javier.

Ha sido en una entrevista concedida a la revista Lecturas donde Gema ha querido mandarle un mensaje muy especial tras la cancelación de Cuentos Chinos, su regreso tras la baja médica. «Hablé con él durante la emisión del programa y el día que estrenó. Le conozco y sé que necesita su tiempo. Le he mandado un mensaje muy cariñoso pero no hemos podido hablar aún», ha comentado.

Sobre el futuro del que fuera su compañero, tiene claro que esto solo ha sido un pequeño tropiezo que no evitará que vuelva a triunfar. «Creo que Jorge sale de todo, esto se borrará rápidamente porque es un maestro de la comunicación. No es porque sea mi amigo, pero es que maneja los tiempos televisivos como muy pocos en la tele lo hacemos». Además, cree que «pronto habrá un proyecto» para él.

Mientras los fans de Sálvame esperan con ganas el estreno de Sálvese quien pueda, el nombre que Belén Esteban aseguró que tendría la docuserie que algunos de los colaboradores protagonizarán en Netflix, Gema López mantiene el contacto con casi todos. «Por ejemplo, yo con Patiño o Chelo llevo trabajando más de veinte años. Ahora no los veo en el día a día pero esto no se rompe», apunta en la citada entrevista.