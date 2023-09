Belén Esteban la lía al filtrar la fecha de estreno y el nombre del reality de ‘Sálvame’ en Netflix

Desde que Sálvame dijese adiós a las tardes de Telecinco todos sus seguidores esperan con ganas el esperado docureality que han grabado en América para Netflix. Tras mucha incertidumbre, ha sido Belén Esteban la que ha filtrado el nombre y la fecha de estreno en la plataforma de streaming.

La de San Blas, que sigue desvinculada de la televisión a la espera de nuevos proyectos, se ha convertido en imagen de una compañía de energía eléctrica, que ha creado una tarifa con sus nombre. Por si no fuera suficiente, la propia colaboradora será la que atienda a los clientes de la compañía con una voz creada mediante inteligencia artificial.

Durante el acto de presentación, celebrado este lunes, Esteban confirmada los dos datos más esperados por todos ante la prensa, que asistía con sorpresa a la revelación. «No sé si sabéis, como se titula, el título es muy bonito, se llamará Sálvese quien pueda», asegura.

Pero ahí no acaban los datos, ya que se atrevió a lanzar una fecha para su estreno en la popular plataforma de streaming. «No sé si lo puedo decir, pero se estrenará en octubre de 2023», anuncia la estrella de Sálvame y que será una de las protagonistas de este nuevo espacio.

Pero ella no estará sola, ya que en esta nueva aventura la han acompañado compañeros como Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño. Todos ellos viajaron a América para tratar de buscar trabajo después del quedarse en el paro.

Belén Esteban nos habló de su amistad con Rosalía y Kiko Matamoros soltó una bomba 💣 🥵🔥 #sqp #sientesequienpueda #salvame #netflix pic.twitter.com/mTvJOWsP4c — Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) July 20, 2023

¿Cuál es el futuro de Belén Esteban?

Preguntada por nuevos proyectos una vez ha terminado la grabación con Netflix no ha querido dar más detalles, pero asegura que tiene propuestas: «Ya sabéis que sigo en la Fabrica de la Tele (la productora de Sálvame) y hay sorpresas que no puedo contar. Pero, que la gente no se preocupe, que estoy bien, estamos trabajando y hemos hecho lo de Netflix, que es fantasía pura, pero hay otras cositas que os van a sorprender muchísimo».

El evento también ha servido para que hable de su amigo Jorge Javier Vázquez después de su vuelta a la televisión tras la baja médica que le mantuvo fuera de juego durante meses. De Cuentos chinos asegura que lo ha visto «todas las noches pero, ahí falto yo»

Pese al guiño, no ha tardado en dejar claro que solo es espectadora y no hay planes de incorporarse: «Estoy en otra cosa. Me encanta Susi Caramelo y ya sabéis que, para mi, el mejor presentador es Jorge Javier Vázquez».