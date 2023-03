Gema Aldón estalla contra Katerina en ‘Supervivientes 2023’: “¡Qué tontita es!”

Los concursantes de Supervivientes 2023 tenían la oportunidad de visitar por primera vez la atalaya del Pirata Morgan, sin embargo, sólo podían ir dos parejas que hubieran tenido problemas durante su estancia en Honduras. Por esta razón los elegidos fueron Katerina, Asraf, Raquel Mosquera y Gema Aldón. La propuesta era que trataran de llevarse bien y solucionar sus problemas, pero no fue del todo lo que sucedió.

Asraf y Katerina tenían que elegir entre comer algo muy apetecible pero solo ellos dos, o comer algo menos apetecible y en menos cantidad pero todo el grupo: “Yo no he comido ninguna recompensa”, comentaba Katerina. Por otro lado Asraf expresaba que había concursantes que estaban peor que ellos y podía aguantar un poco más sin comer.



La comida suculenta eran unas fajitas rellenas, mientras que la que finalmente eligieron era un kit de especias. La pareja formada por Gema Aldón y Raquel Mosquera se decidían por las fajitas y dejaban al resto sin comida. Una vez tomada la decisión y llegado el momento de volver a sus playas, Gema Aldón hacía un comentario contra la ex concursante de La isla de las tentaciones: “¡Qué tontita es. Si fuera por ella se llevaba las arepas. Ya me la estoy imaginando con su cara de buena diciendo a los demás mirad grupo!”, expresaba.

“Es que no paro de pensarlo, vosotros primero, pa ti el orégano, pa ti el romero. Seguro que se las va a ir dando delante del grupo, que tontita es de verdad”, repetía de nuevo. Su compañera comentaba que no la conocía asique no podía opinar nada. Una vez llegado a la isla, la hija de la diseñadora le contaba a sus compañeros la decisión que habían tomado, y para excusarse volvía a atacar a Katerina: “Ella es muy ansiosa con la comida, Es la que más coco come, más almendras y la que más arroz se reparte”, comentaba.