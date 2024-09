Frank Cuesta, sobre el caso de Daniel Sancho: «Me acuerdo de que me iban a poner una demanda…»

Frank Cuesta sigue dando que hablar pese a que ya ha cumplido su objetivo de conseguir el dinero necesario pare mantener su santuario de animales en Tailandia. Después de semanas recaudando para pagar a Yuyee, su ex mujer, el experto en animales ha vuelto a hablar de un tema que había dejado aparcado desde hace meses y que más polémica generó: el caso de Daniel Sancho. Una vez conocida la sentencia de cadena perpetua, el ex presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank ha querido hablar de nuevo de este asunto gracias a la experiencia que tiene con la Justicia tailandesa, con la que luchó hasta poder sacar a la madre de su hijos de la cárcel tras ser detenida por posesión de drogas durante un altercado en un aeropuerto.

Durante años utilizó su fama para pedir ayuda por lo que en su momento dijo que fue una detención por venganza a sus acusaciones a los políticos por el trato y los negocios con los animales, aunque eso resultó ser mentira, ya que recientemente ha confesado que todo fue producto de las adicciones de ella. Según ha confesado años después, Yuyee tenía problemas con el alcohol y las drogas, por lo que después de recibir el alta en un centro de rehabilitación volvió a beber y a consumir, provocando un gran escándalo en un aeropuerto, momento en el que fue detenida en posesión de una papelina, lo que le costó la entrada en la cárcel y pasar años entre rejas.

Durante ese tiempo Frank hizo todo lo posible por ayudarla, por lo que cree que podría ayudar a la familia Sancho con su experiencia, aunque sus palabras no han sido siempre bien recibidas. En un primer momento los abogados de la familia llegaron a advertir que dejase de dar opiniones antes de tomar medidas, por lo que decidió guardar silencio.

Frank Cuesta vuelve a opinar sobre Daniel Sancho

«Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 ó 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. Su hijo, ahora mismo, no está bien de la cabeza y no es porque haya asesinado a alguien, sino porque lo primero que hace un preso con una cultura extranjera en Tailandia cuando le condenan a una pena larga, es pensar en quitarse la vida, en escaparse o en cómo poder pagar para poder salir», ha dicho al youtuber The Grefg en su canal.

El entrenador de tenis, aunque es famoso por su pasión por los animales, ha dejado claro que en Tailandia las cosas funcionan de otra manera, por lo que cree que pierden «el tiempo en recursos». Según su punto de vista, lo que deberían hacer sería acatar la condena y así poder conseguir que en algún momento Daniel pueda regresar a España para mejorar sus condiciones en una prisión en nuestro país, donde la vida sería más fácil.

Desde el primer momento ya dejó claro que tenía nulas opciones de una condena amable, siendo la pena de muerte o la cadena perpetua sus únicas opciones tras el juicios «Yo me acuerdo de que me iban a poner una demanda porque yo decía que o era esto o había algo raro o habían pagado a alguien», ha dicho al recordar que sus pronósticos se han cumplido.

Desde que se conoció la muerte de Edwin Arrieta a manos del cocinero, Cuesta se ha empeñado en advertir de «la prepotencia europea cuando vamos a otros países» y en recordar que mucha gente ya les dijo «que Tailandia no es Europa», por lo que el sistema judicial funciona de otra manera. Asegura que le dio «vergüenza ajena» escuchar a uno de los abogados hablar de derechos humanos y de legítima defensa en una sentencia así, por lo que cree que no están ayudando en nada al contradecir la sentencia.