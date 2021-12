El pasado viernes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘El show de Bertín’, programa que Bertín Osborne tiene en Canal Sur. En esta ocasión, contaba con la visita de nada más y nada menos que Kiko Rivera. Entre otras cuestiones, el DJ reconoció quién de sus hermanos era su favorito.

“Que me perdonen Francisco e Isabel, pero el hermano al que más quiero es Cayetano”, reconoció el hijo de Isabel Pantoja. Y es que el diestro siempre ha estado en todo momento cuando le ha necesitado e, incluso, ha dado la cara por él en muchas situaciones. Por lo tanto, no puede evitar tener ese sentimiento.

Por si fuera poco, el primo de Anabel Pantoja quiso compartir con Bertín una anécdota de lo más curiosa: “Llegó el día de la primera boda de mi hermano Francisco. Se acerca un chaval y me dice ‘hola’. Y le digo: ‘hola, ¿quién eres?’. Y me dice: ‘Soy tu hermano Cayetano’. Desde ese día hasta hoy creo que pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano”.

No damos un paseo por las mejores fotos familiares de Kiko Rivera ❤

Atentos porque Kiko va a hacer algunas confesiones inéditas 😮@canalsur @BertinOsborne pic.twitter.com/88bV5SR2CN — El show de Bertín (@elshowdebertin) November 26, 2021

El pasado miércoles Fran Rivera, a través de las cámaras de ‘Europa Press’, se ha pronunciado ante las comentadas declaraciones de su hermano. Es entonces cuando, visiblemente molesto, quiso responder de una manera bastante contundente: “De verdad, hay cosas mucho más serias y más importantes de las que hablar. Seguro, ¿eh?”.

Por si fuera poco, el hijo mayor de Paquirri quiso ir mucho más allá: “La subida de la luz, la subida del gasoil, la inseguridad ciudadana, todo lo que estamos viviendo, la sequía que hay en Andalucía…” De esta manera dejaba claro que, para él, “hay temas muy delicados y mucho más importantes de los que hablar”.

En cuanto al asunto que tiene relación con su hermano Kiko, Fran Rivera fue muy claro: “No tengo nada que decir ni que opinar”. Lo cierto es que, a pesar de esta confesión en ‘El show de Bertín’, el DJ afirmó que adora a sus tres hermanos. Además, lo más importante de todo es que Fran, Cayetano y Kiko consiguieron dejar atrás el pasado por una sola razón: es lo que le hubiera gustado a su padre. Por lo tanto y afortunadamente están recuperando todo el tiempo que, durante años, perdieron.