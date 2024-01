‘First Dates’: la viral reacción de una soltera tras conocer la decisión de su cita

First Dates continúa uniendo corazones y este 2024 no iba a ser menos. Recientemente, el popular programa de Cuatro presentó a la audiencia los nuevos solteros que se habían animado a probar suerte, siendo una de las parejas más destacadas la formada por Irene y Manuel.

La soltera catalana de 27 años llegaba al restaurante en busca de un hombre que le de amor, pues no lo ha pasado bien a lo largo de su vida. «Cuando tienes falta de cariño desde pequeña, la buscas en cualquier sitio y no», explicó. Ante ello, la joven confesó que con los chicos de su edad siempre tenía algún que otro problema, por lo que buscaba a alguien mayor.

Irene alucina al saber la edad de su cita en #FirstDates: “¿37?” https://t.co/gjOWDPp4PA — First Dates (@firstdates_tv) January 11, 2024

Su cita de la noche fue Manuel, un soltero de 37 años con un pasado amoroso completo. «Siempre se me ha dado bien, ahora me limito», dijo respecto a ligar. La primera impresión de ambos fue bastante positiva, y así lo hicieron saber. «Cuando me ha visto, le he intimidado un poco. No me miraba a la cara, ni nada», declaraba ella.

«Físicamente es un bombón, es muy bonita. Cualquiera podría sentirse atraído por ella», confesó Manuel. Una vez en la mesa, la pareja se fue poniendo al día para conocerse mejor. Debido a ello, el soltero le explicó que llevaba 6 años sin pareja y todo el mundo le preguntaba por qué. «Nos acostumbramos a estar solos y el nivel de vida que llevamos muchas veces es encontrar el momento», afirmó.

Pero, la mayor sorpresa de la noche se la llevó Irene cuando le preguntó la edad a Manuel. «Me lleva diez años. Cuando yo tenga 40, él tendrá 50. Pero bien, me gustan más mayores», dijo sin dar crédito. Tras ello, los comensales hablaron de sus planes de cara al futuro, siendo uno de ellos el formar una familia. «Yo tengo claro que quiero tener hijos y darles una educación muy sana», señaló la catalana.

«Para mí que quiera ser madre es muy importante», confesó Manuel, por su parte. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. «Me ha parecido una chica muy atractiva y mentiría si dijese que no», dijo el comensal. «Lo sabía», respondió ella. Un momento muy divertido que Manuel concluyó con una pequeña broma. «Qué flipada eres», sentenció.