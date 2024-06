Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros para encontrar el amor. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Pau, un catalán de 31 años que se dedica al mundo de las inmobiliarias.

«Hay poca oferta en Barcelona. No sé porque a la gente no le interesa que eso se arregle», comentó en su presentación. Lleva bastante tiempo sin estar en una relación sentimental, pero tampoco es algo que esté buscando. «Yo ya he curado las heridas emocionales», señaló.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

Respecto al tipo de mujer que anda buscando, Pau afirmó que no espera nada específico. «Ella que sea como quiera ser», dijo respecto a su futura cita. Fue entonces cuando llegó Estefanía, una peruana de 27 años que lleva cuatro meses viviendo en Barcelona.

La joven se mudó a nuestro país con el objetivo de cursar un máster en Dirección Logística. Tiene muchas ganas de encontrar a su chico ideal, por lo que no dudó en vivir la experiencia de First Dates. De esta manera, el equipo de Cuatro los presentó a ambos. Un primer encuentro que no estuvo nada mal. «Me parece muy guapa, tiene bueno labios», comentó Pau.

En la mesa, los participantes fueron hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Por su parte, el catalán le contó que antes de ser agente inmobiliario trabajaba en la hostelería. «Me parece horroroso lo que han hecho con la hostelería en España, es un trabajo de mierda», afirmó indignado.

Estefanía le ha contado que se vino sola a España por estudios, una confesión que sorprendió gratamente a Pau. «Fue una aventura venir aquí», señaló ella. «Es muy valiente lo que ha hecho», recalcaba el catalán. Sin embargo, hubo algo que rompió la magia para la peruana.

El soltero le explicó que vivía con otra mujer en su casa, una que no era ni pareja ni familia. El motivo de ello se debe a que está alquilando una habitación de su hogar para conseguir un poco de dinero. «Aunque me diga que ella va con su pareja, para mí no es muy normal que una chica soltera y un chico soltero estén en un mismo piso», opinó Estefanía.

La velada fue transcurriendo y el participante le dejó claro a su cita que era un hombre muy seguro de sí mismo, liberal y nada celoso. De hecho, está dispuesto a experimentar por el bien de la pareja. Un tema por el que le terminó revelando que su mayor experiencia sexual había sido participar en una orgía.

«Es lo más salvaje que he hecho», confesaba. Una experiencia de vida que cautivó a la soltera. «Es una persona que ya ha experimentado y si él me lleva a ese lado erótico, a experimentar y a conocer sí que me gustaría probarlo», afirmaba ella.

Al concluir la velada, y a pesar de ciertas discrepancias entre ellos, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. Pues, Estefanía y Pau estuvieron dispuestos a seguir conociéndose en un segundo encuentro.