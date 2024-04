‘First Dates’: un soltero deja en shock a su cita al no saber dónde está Murcia

Acaba la semana santa y el equipo de First Dates regresa a Cuatro para seguir presentándole a sus espectadores los nuevos comensales que se han unido al formato para buscar el amor. Un encuentro televisivo donde, una vez más, se pudo presenciar que la geografía no es el punto fuerte de los comensales.

Cocco y Andrés acudieron al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. Debido a ello, el show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera los unió para que se conociésen mejor en una velada. Un encuentro donde la pareja habló de diversos temas para descubrir si tenían puntos en común en cuanto a gustos y aficiones.

Fue así como los solteros descubrieron que la moda era el tema que los unía. Cocco es modelo y Andrés es diseñador, un aspecto que no les dejó indiferente. Pero, la tensión llegó cuando Cocco se confundió con las provincias y las comunidades autónomas españolas.

Según explicó el soltero, ha vivido toda su vida en Vigo, ha estado en Madrid y ahora está afincado en Barcelona. Pero, lo que no tiene muy controlado es la zona sur de nuestro país, un dato que salió a la luz cuando Andrés le propuso adivinar su lugar de procedencia. «¿De dónde soy? Adivina… te doy una pista, no tengo acento», le dijo.

Como era de esperar, la cara de Cocco era todo un poema. El soltero no tenía ni idea de qué responderle a su cita, por lo que no dudó en hacérselo saber. «No lo sé, la verdad», confesó. Para hacer el momento un poco más entretenido, el participante le respondió con una pequeña pista. «Soy del sur», le dijo.

Cocco deja sin palabras a su cita de #FirstDates28M: «Murcia está en el norte, debajo de La Rioja o Aragón» https://t.co/iE4Xb5C7rQ — First Dates (@firstdates_tv) March 28, 2024

Cocco en First Dates: «Pero si Murcia está en el norte, no está en el sur»

«Andalucía», le respondió Cocco a su acompañante. Debido a que su cita no tenía mucha idea de geografía, Andrés quiso ayudarle un poco más. «Está en uno de los extremos, no es Andalucía y está al lado del agua», le informó con datos más que obvios. Ante ello, el soltero se quedó pensando en sus posibilidades.

Tras mencionar Extremadura y ver que se equivocaba, Cocco volvió a probar suerte con otra zona de la geografía española. «¿Valencia?, ¿el peñón de Gibraltar?», dijo al azar. «No sabe dónde ubicarme en el mapa de España, y mira que es pequeño», se sinceró Andrés ante las cámaras del programa. Consiente de que su cita no iba a adivinar su lugar de procedencia, Andrés fue claro. «¡De Murcia!», exclamó incrédulo. Una respuesta que dejó al soltero a cuadros.

«Pero si Murcia está en el norte, no está en el sur», señaló perdido. A pesar de su error, Andrés optó por hacer oídos sordos. Eso sí, el tema concluyó y, aún así, el participante le siguió insistiendo a las cámaras de First Dates sobre el lugar en el que se encuentra ubicado Murcia. «Yo pensaba que estaba debajo de La Rioja o debajo de Aragón, por ahí, ¿no? Ahí está», dijo.

«Pues nunca he estado en Murcia», le confesó Cocco a su cita. «Pero me gustaría ir, por la gracia…», ha añadido. «¿Cómo vas a ir por la gracia? Yo por la gracia no te invito», le respondió el soltero. Al final de la velada, y como se veía venir, ninguno de los dos quiso seguir conociendo al otro en un segundo encuentro.