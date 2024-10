No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que tanto Carlos Sobera como el resto de colaboradores hacen un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender, con cada entrega, a los miles de espectadores que les acompañan noche tras noche. El pasado jueves 3 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates y, por ende, conocimos a otros tantos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. Una de las protagonistas de la noche fue Afra, una italiana de 50 años que se ha mudado a España con un objetivo, que no es otro que dar un cambio radical a su día a día: «Me he dado cuenta de que la vida solo es una», reconoció.

A pesar de llevar casi un año viviendo en nuestro país, lo cierto es que aún no había tenido suerte en el amor. Por si fuera poco, dio más detalles sobre ella: «Mi nombre en latín significa Afrodita, la diosa del amor, pero no me ha transmitido suerte, aunque he tenido relaciones, no he encontrado a mi persona ideal». De esta forma, hacía saber al equipo de First Dates que su objetivo era encontrar a una persona elegante, buena, honesta y, sobre todo, equilibrada. Su cita para esa noche era Olga, una rusa de 40 años. No tardó en reconocer que se sentía mucho más feliz desde que decidió mudarse a España: «Allí siempre hay mucho estrés, y aquí estoy mucho más relajada». Entró en el restaurante de First Dates y, a pesar de haberlo hecho con una sonrisa, no acabó de llamar la atención de Afra: «No tiene la característica física que yo busco», aseguró la italiana.

La rusa, por su parte, tuvo una opinión completamente diferente: «Me parece una mujer bastante guapa. Lo que más me ha gustado es su sonrisa». Nada más confesar su país de origen, las dos llegaron a un acuerdo: hablar en español durante toda la cita. Carlos Sobera no tardó en acompañarlas hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Todo ello mientras la italiana se sinceró con el equipo del programa: «Ella estaba muy nerviosa, además no me ha transmitido nada. Es una persona que no transmite nada».

El nivel de nerviosismo era tal que Olga no podía dejar de hablar. Es por eso que Afra tuvo que cortarla en alguna que otra ocasión. La comensal italiana iba sintiéndose cada vez más decepcionada, mientras la soltera rusa tenía una percepción completamente contraria. Un claro ejemplo lo encontramos cuando descubrió que Afra tenía 10 años más que ella: «Me gusta que sea así porque no es demasiado femenina, pero tampoco es marimacho». Y añadió: «Es un poco de diferencia, esperaba que tuviera menos, pero no aparenta 50 años».

La cita siguió su curso y, en un momento dado, las dos se vieron sorprendidas al tener algo en común, que tenía una estrecha relación con el sexo: «Yo he tenido un montón de sexo, pero ahora no me importa», reconoció Afra, mientras que Olga, entre risas, quiso ir mucho más allá: «Teniendo consolador no pasa nada».

No tardaron en poner rumbo al fotomatón, donde protagonizaron un instante de tensión que no dejó indiferente a los espectadores. ¿El motivo? El azar propuso que las dos se dieran un beso. La italiana no tardó en parar los pies a su cita, al ser consciente de que quería besarla: «Para mí es demasiado, lo siento». La rusa, algo sorprendida, hizo otra propuesta: «Si quieres nos damos un abrazo». La decisión final de First Dates llegó y, como era de esperar, Afra se negó en rotundo a tener una segunda cita con Olga al no cumplir con los requisitos que esperaba.