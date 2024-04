Nuevos solteros continúan pasando por First Dates. El restaurante del amor más famoso de la televisión se ha convertido en una de las apuestas favoritas de todos aquellos que quieren encontrar a su media naranja. Por ello, participantes como Sonia no dudaron en vivir la experiencia de primera mano.

La soltera se presentó como una mujer liberal y sin prejuicios, en todos los sentidos. «He estado con más de cien personas. He hecho intercambios de pareja, tríos… He experimentado con mujeres, para poder opinar. Puedes disfrutar de todo si vas sin prejuicios», comentó en su presentación.

La soltera catalana de 51 años confesó que su objetivo es vivir la vida al máximo, pues estamos en el mundo de paso. «Me atropellaron una vez y casi me muero. Eso no es lo que me hizo cambiar, yo ya era disfrutona de antes, pero sí dices: ‘C***, que igual me muero’. Ese mismo año tuve cáncer y ahora estoy con un segundo cáncer. Tú tranquila, que en mi familia todos lo tenemos y seguro que lo sobrepasamos. La vida hay que vivirla», dijo.

Su cita fue Umberto, un italiano afincado en Cantallops (Girona). El participante confesó que había acudido a su cita sin dormir, pues la noche anterior estuvo en un evento de baile y se alargó más de lo que pensaba. «Los italianos no son mi pasión. De jovencita, tuve una experiencia con un italiano que era tan empalagoso, tan romántico… El típico italiano que estamos acostumbrados a ver en las pelis. Me cargaba», señaló Sonia.

La pareja de solteros se fue conociendo un poco mejor con el transcurso de la velada. Pero, la comensal seguía pensando que al italiano le faltaba «chispa». Fue entonces cuando comenzaron a hablar de temas un poco más íntimos. Ante ello, Sonia le explicó al comensal que era una persona muy liberal. Un dato que a Umberto le encantó.

Sonia en First Dates: «Ya me ve un poco como una golfilla facilona y no»

«Me atrae más una persona así que una totalmente cerrada. Las monjas, mejor que se queden en el convento», comentó el participante emocionado. Posteriormente, la pareja se levantó de la mesa para demostrar sus dotes de baile. Un momento que el soltero aprovechó para hacerle una clara propuesta a su cita: terminar la velada en su casa.

Unas intenciones que no le sentaron nada bien a Sonia. «Él sabe que yo soy una mujer liberal, porque yo se lo he dicho, y ya me ve un poco como una golfilla facilona y no (…) Me da igual darle un beso en la frente que en la boca porque no hay sentimientos», señaló ella. Por ello, al final, y aunque Umberto sí quiso seguir conociéndola, ella prefirió cortar por lo sano y no tener una segunda velada.