Dicen que para encontrar el amor no hay edad, algo que Carmen sabe muy bien. La soltera de 66 años se presentó en First Dates con muchas ganas de volver a darle una oportunidad al amor, pues se encuentra sin pareja tras un reciente divorcio donde ha dejado atrás 45 años de matrimonio.

«El hombre se cree que es el cazador y es la mujer la que caza. Yo voy a una discoteca y digo: ese», comentó en su presentación. El encargado de recibirla en el restaurante de Cuatro fue Carlos Sobera. «Soy un buen partido, tengo casas por todas partes y de hecho mi bisabuela era Marquesa de Villahermosa», le contó al presentador.

Carlos Sobera se pica con una soltera de #FirstDates20M: “Eres una cobarde” https://t.co/vs2Xe2mrOu — First Dates (@firstdates_tv) May 20, 2024

Carmen sabe muy bien lo que quiere y le gusta de un hombre, algo que le transmitió al comunicador. «Guapo, alto, culto y con sentido del humor», manifestó ella. Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, le dejó una cosa clara a Sobera. «Te voy a decir una cosa: puedo hablar de cualquier tema y te destrozo a cualquier juego de mesa», afirmó. «Te destrozo jugando», le ha reiterado.

«¿Cuál es el juego que mejor se te da?», le ha preguntado Carlos Sobera. Carmen le ha explicado que nunca pierde una partida de strip poker, pero el presentador no se dejó amedrentar. «¿Quieres que te barra?», le dijo él. «Eres vasco, son todos cobardes», sentenció la soltera.

Fue entonces cuando llegó Julián, un contable de 64 años de Madrid. El participante explicó que buscaba a «una mujer de personalidad fuerte». Una pareja que fuese «impresionante. Como el conejito de las pilas Duracell». Pero, la primera impresión de ambos solteros no fue la deseada.

«Creía que iba a ser una persona más joven, con pelo y con otra elegancia…», comentó la soltera. Los participantes pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Fue así como salió a la luz el tema del divorcio de Carmen, algo que a ella no le gustó mucho. «No quiero hablar de este tema porque lo tengo muy reciente. Poco tiempo para sanar las heridas…», advirtió la escritora.

«He pasado tres cuartas partes de mi vida con él y le deseo lo mejor. Si le van bien, le va bien a mis hijos y me va bien a mí, para que me pague la pensión», agregó. Tras ello, los solteros hablaron de temas mucho más íntimos. Un intercambio de palabras donde los gustos sexuales de cada uno marcaron sus diferencias.

Carmen en First Dates: «Todas las noches sueño con mi ex, es que llevo poco tiempo»

«Yo solo el coito por la vagina, por su sitio. Y tampoco hago jamás felaciones. Hay líneas rojas que no traspaso», le dejó claro Carmen. De hecho, le contó la ocasión en la que le pidieron que se pusiera a «cuatro patas» y no lo entendió.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Julián confesó que sí tendría una segunda cita con Carmen porque tenía mucho sentido del humor y creía que necesitaba a alguien para superar su divorcio. Unas palabras con las que ella estuvo de acuerdo y por las que no quiso seguir conociéndole.

«Todas las noches sueño con mi ex, es que llevo poco tiempo. Eres muy buen psicólogo. Tengo que pasar, como se dice, un periodo de duelo. No lo he tenido», dijo como conclusión. Por lo tanto, ambos regresaron a casa solos.