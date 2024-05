‘First Dates’: una soltera, indignada con el programa tras no hacer caso a su único requisito

Por muchos solteros que acudan a First Dates, está claro que nunca dejarán de sorprendernos. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Isabel, una mujer que se presentó como «una persona vitamina», de esas que «desprenden alegría, son empáticas con sus amigos e intentan ayudarles en todo».

Divorciada y madre de un hijo, la participante se presentó en el formato de citas a ciegas con el objetivo de encontrar a su hombre ideal. No tiene vergüenza de nada y admite ser una persona muy abierta. Así pues, y debido a que fue la primera en llegar al restaurante, fue recibida por Carlos Sobera.

Tras hablar un poco con ella, el comunicador pensó que era una soltera sin requisitos sobre su futura pareja. Pero, estaba completamente equivocado. Isabel tenía un prototipo de hombre muy claro, y ese eran los hombres calvos. «Yo voy por la calle y veo a un chico calvo que esté bien… Pues la mirada se me va. Lo siento mucho. Calvos de España, ¿dónde estáis?», explicó.

«Me ponen los calvos. Y si van de uniforme más», bromeaba. Pero, poco tardó la participante en descubrir que su cita no era el hombre que había imaginado como cita. Raúl, un agricultor, se presentó en el programa para conocer a Isabel.

«Qué pelazo tienes. ¿Te has hecho un injerto en Turquía?», le preguntó Carlos Sobera con humor. Él, por supuesto, no terminaba de entender la broma. Pero, la que tampoco comprendió nada fue Isabel, quien se quedó completamente decepcionada con el programa por la elección que habían hecho de su cita.

«¡Me gustan los hombres calvos y no me han traído a un calvo! ¡Jolines!», comentó ella desilusionada. Además, no pudo evitar quejarse de alguna que otra cualidad del soltero de Alicante. «Tiene los ojos bonitos, de color azul. Es bajito… No sé, me gustan más altos, pero no está mal el chico», destacó.

Carlos Sobera, ante esta situación, intentó tranquilizar al soltero. «Es que le gustan calvos, pero te lo va a perdonar, no te preocupes», le dijo. Poco a poco, la pareja de comensales comenzó a hablar de diversos temas para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

De esta manera, Isabel descubrió que en el tipo de humor eran muy similares. «Me ha seguido el ritmo», señaló. De hecho, no tardaron mucho en comenzar a hablar de temas más íntimos. Pues, ambos solteros revelaron, a base de indirectas, sus «talentos sexuales».

«Por las indirectas que me ha tirado y yo le he pillado, creo que nos podríamos llevar bien en la cama», comentó la alicantina. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, los participantes lo tuvieron claro.

«Me encantaría tener una segunda cita con esta chiquilla porque es un amor. Y tiene unos labios divinos», dijo Raúl. Por su parte, Isabel aceptó encantada. Eso sí, no se fue del programa sin antes hacerle saber que le debía un buen gazpacho con tomates de su huerta y unos «mejores chistes».