Una soltera de ‘First Dates’ impacta al confesar el percance que tuvo mientras mantenía sexo

El mes de septiembre se despide por la puerta grande en First Dates. El popular show de Cuatro ha hecho frente a un verano repleto de solteros y citas a ciegas, algunas más exitosas que otras. Por ello, ahora, con la llegada del otoño y la vuelta de las bajas temperaturas, no iba a ser menos. Carlos Sobera y su equipo sigue recibiendo a los nuevos participantes que se disponen a vivir la aventura de primera mano. Un encuentro televisivo donde dos personas tienen una cita, tras haber realizado un test de compatibilidad previo. Una aventura que Barbie, una influencer de Barcelona que se siente muy identificada con la muñeca de Mattel, quiso vivir de primera mano.

La participante llegó al local en busca de un chico guapo, moreno y que se cuide. Una serie de requisitos que llevaron al equipo a presentarle a Nacho, un joven de origen uruguayo que cautivó a la soltera desde el primer momento. «Me ha encantado. He tenido una primera impresión buenísima», comentó ella. Por ello, y tras un primer intercambio de palabras, los jóvenes se trasladaron hasta la mesa del restaurante para poder tener más intimidad. Una amena conversación donde descubrieron las numerosas cosas que tienen en común: ambos son personas sanas, les gusta cuidarse, están independizados y les encanta la música urbana.

Barbie le explicó a su cita que andaba en busca de un hombre con el que tener una relación estable. Además, afirmó que no es capaz de tener un lío de una noche. «Yo nunca me he acostado con alguien que he conocido ese día», confesó Barbie. Unas palabras con las que dejó a Nacho muy sorprendido.

La complicidad entre la pareja de solteros fue creciendo conforme fue avanzando la velada. Por ello, el soltero apostó por hacerle varias preguntas íntimas a Barbie. De esta manera, el joven quiso saber si la chica tenía algún fetiche. «No es un fetiche, pero me gusta que me dominen», respondió.

Barbie habla de una de sus experiencias más traumáticas en First Dates: «Empecé a gritar un montón»

La respuesta de la influencer provocó que el modelo sonriese gratamente, puesto que a él le gusta dominar en el terreno sexual. Tras ello, Nacho quiso saber qué había sido lo más raro que le había sucedido a nivel sexual. Un tema muy delicado para Barbie, pero que respondió con honestidad.

La soltera explicó que tenía un «trauma» con el tema. Pues, al parecer, al chico con el que estaba teniendo sexo, se le «escapó» e introdujo cierta zona de su cuerpo de golpe por el lugar incorrecto. «Empecé a gritar un montón», reconoció la joven. Una experiencia que provocó las risas del soltero.

«Me da mucha vergüenza explicar esto, pero pasó. Se equivocó y fue por el otro lado», afirmó Barbie. La participante no quiso entrar en muchos detalles, pero fue sincera con su cita. Por ello, y sumado a lo bien que se lo habían pasado durante la velada, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. Pues, sin pensarlo demasiado, estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.