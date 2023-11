‘First Dates’: una soltera deja sin palabras a su cita con un exigente requisito

First Dates ha arrancado la semana en el prime time de Cuatro y lo ha hecho de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver citas tan peculiares como la de Alexandra, originaria de Rusia, y Pablo, de Costa Rica.

La comensal llegó a España hace un año y lo hizo con el objetivo de darle un cambio a su vida. Es profesora de español y tiene un nivel adquisitivo alto, por lo que espera que su futura pareja esté a su nivel económicamente. Fue entonces cuando conoció a Pablo, su cita.

La pareja procedió a sentarse en la mesa para conocerse mejor. Una primera toma de contacto que a la soltera le dejó un mal sabor de boca. «Me pareció como si yo le estuviera entrevistando todo el rato», destacó. Por su parte, el comensal se ha quedado en shock al ver a su cita. «Me he quedado en blanco», admitió.

El joven estaba tan sorprendido por la mujer que tenía en frente que llegó a dudar de que fuese ella realmente su cita. Tras confirmarlo, ha intentado mantener la compostura como ha podido. Pero, Alexandra seguía sintiendo que él no hacía nada por conocerla, pues era ella la que se interesaba por su vida.

Asimismo, al concluir la velada, la soltera le ha dejado caer que le gustaba que los hombres pagasen. Pero, Pablo no captó sus intenciones. «A mí no me importa pagar a medias porque yo gano bien, pero si pagas a medias no me vas a ver nunca más», dijo la profesora. Por ello, en la decisión final de First Dates, su respuesta, para sorpresa de Pablo, fue clara. Alexandra no quiso volver a tener una cita con él.