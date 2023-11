‘First Dates’: una soltera causa indignación por su comentario al ver a su cita

Encontrar a tu media naranja no es fácil. Por ello, en First Dates intentan echarle una mano a los solteros de nuestro país con el objetivo de que conozcan a personas afines a ellos. Una serie de encuentros que a veces salen bien, pero otras no tanto.

Recientemente, el público de Cuatro tuvo la oportunidad de conocer a Vanesa, una colombiana afincada en España que asegura que un hombre de su nivel debe ser atractivo y tener dinero. Por ello, cuando vio a Abel, su cita, no dudó en expresar lo que pensaba.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates23N en directo en @cuatro! 👉 https://t.co/0IGoFxknp4 pic.twitter.com/SboTgCFavY — First Dates (@firstdates_tv) November 23, 2023

«Horrible. Si hubiese sido feito, como era, pero usa ropa bien, me hubiese atraído un poco», confesó a las cámaras. «Me da pesar. No sé cómo él pretende que puede salir conmigo», dijo. Así pues, Elsa Anka le preguntó qué debería tener su chico ideal. «La parte monetaria va muy ligada del amor. Dime tú vivir con un pobre arrastrado. ¡No vas a poder vivir feliz! Si es tacaño no vas a poder vivir feliz», afirmó.

«A mí, cuando un hombre me dice que la cuenta es a mitad, digo: ‘¿En serio?», señaló. «No me gusta que me regalen chocolate ni cosas así. Me gusta que me regalen perfumes, relojes o ropa», agregó. Una obsesión por el dinero que a Abel no le pasó desapercibida y por la que decidió alejarse de ella.

Por lo tanto, y como era de esperarse, en la decisión final de First Dates lo tuvieron claro. Vanesa y Abel apostaron por continuar sus caminos por separado debido a que eran completamente diferentes el uno del otro. Un último encuentro con el que pusieron final a su paso por el programa.