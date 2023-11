‘First Dates’: una comensal trata de robar al programa en plena cita

El pasado martes 21 de noviembre First Dates regresó a Cuatro de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un encuentro donde la audiencia tuvo la oportunidad de ser testigo de citas tan peculiares como la de Anna y Jordi, dos solteros con personalidades muy diferentes.

Anna es una farmacéutica que admitió que «vive el día a día a tope, como si fuera el último». Por su parte, Jordi es un hombre que confiesa ser una persona paciente y calmada. Nada más conocerse, los solteros no ocultaron el hecho de que estaban muy nerviosos. Por ello, Carlos Sobera tuvo que ayudarles a romper el hielo.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates21N en directo en @cuatro! https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/n1tgbb08g4 — First Dates (@firstdates_tv) November 21, 2023

«Os ponéis juntos y tenemos la bandera», les dijo en broma. Tras ello, la pareja se trasladó hasta la mesa para ponerse al día y ver qué cosas tenían en común y qué cosas no tanto. Para ayudarles a crear conversación, el equipo del programa les dio una tarjeta con diferentes preguntas intimas que tenían que responder.

«¿Dónde es el sitio más raro donde quieres hacer el amor?», preguntaba la soltera. «En Dubái», respondía ella. «Es raro y caro. Me encantan las marca. Dubái sería mi perdición», confesaba. Lejos de seguir el orden de las preguntas estipuladas, la joven le hizo su propia pregunta personal a Jordi.

«¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria?», le dijo. «¿En cuál?», respondió el soltero. «Es una broma, pero me la has metido», expresaba, posteriormente, el soltero a las cámaras. Pero, lo que nadie vio venir tuvo lugar al casi finalizar la cita entre los solteros.

Una soltera de #FirstDates21N sufre una bajada de azúcar durante la cita: “Necesito comer algo rápido”https://t.co/EHP8vXeENB — First Dates (@firstdates_tv) November 21, 2023

«¿Vas a robar? Yo es que si no robo algo de recuerdo no soy yo. Me voy a llevar esta moneda de recuerdo», declaró Anna. «¿Dónde está la monedita?», preguntaba la camarera.

«Me la he quedado yo, me la quería llevar de recuerdo», respondía la participante. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, los solteros estuvieron de acuerdo en no volver a tener una segunda cita juntos porque «tenían diferentes planes de vida».