‘First Dates’ | Rosa, protagonista al no gustarle su cita «ni para un polvete»

El pasado jueves 3 de noviembre First Dates regresó una noche más a Cuatro de la mano de nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como la formada por Rafa y Rosa, que acuden al programa con el deseo de volver a sentir esas mariposas en el estómago.

Rafa, de 53 años, se presentó en el restaurante explicando que tiene una cuenta de TikTok con más de 100.000 suscriptores. Un medio donde comenzó a subir videos chorra durante la pandemia y que, al parecer, a la gente le gusta. Soltero desde el 2015, el participante de First Dates señaló que está feliz y se ha adaptado muy bien a la soltería.

Asimismo, Rafa tiene claro que todas las mujeres son bonitas y solo necesita que le guste él. Pero, no pudo negar que “si viene una chica con un millón de euros, me enamoro aunque tenga seis brazos”. Su cita de la noche fue Rosa, una mujer que ha aprendido a vivir más la vida con el paso de los años. «Es una mujer bien, más clase que yo tiene”, admitió Rafa al verla.

Sin embargo, la comensal no ha opinado lo mismo. Ella cree que, aunque tienen la misma edad, hay hombres con 53 años mucho más atractivos. La velada transcurrió muy bien, pero encontrar puntos en común fue lo más complicado. Él ha intentado mostrarle cómo era su día a día, pero ni los gatos ni TikTok ni las películas de Paco Martínez Soria han sido del gusto de su acompañante.

En cuanto al amor, Rafa le ha confesado que es muy romántico, a lo que ella le respondió que también era muy detallista, pero poco cariñosa. “Ya me ha rechazado”, señaló el soltero. Unas palabras con las que no fue nada mal encaminado. Y es que, cuando Rosa se ausentó un momento para ir al baño, llamó a un amigo para decirle que su cita era un señor simpático, pero que no lo quería “ni para un polvete”.