Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Marga y Gregorio. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

En esta ocasión, los espectadores fueron testigos del incómodo debate que se generó entre dichos comensales cuando salió a la palestra el tema de la política y Pablo Iglesias. Por su parte, Gregorio, de 73 años, mostró su oposición al Gobierno actual, pero su compañera de mesa, Marga, de 65 años, puso en valor su labor y lo difícil que es liderar un país.

La política estropea la cita de Gregorio y Marga: «Pues a mí me encanta el señor de la coleta» #FirstDates14M https://t.co/lzoOhJxSGE — First Dates (@firstdates_tv) March 15, 2022

Mientras que Marga alabó los conocimientos y experiencia de Pedro Sánchez, el comensal aseguró que «con ese señor» no está de acuerdo, señalando igualmente al exlíder de Unidas Podemos. «Y con el de la coleta, menos todavía», agregó Gregorio.

«A mí me encanta, yo si fuera hijo mío… A mí me encanta el señor de la coleta, que se llama Pablo Iglesias», reprochó. «Pues yo quiero es que España vaya perfectamente», rebatió el comensal. Sin embargo, lo que seguro que no vio venir fue el argumento con el que le rebatió la mujer.

«Y yo querría es ser Claudia Schiffer, pero lo he intentado y no ha sido posible, ¿entiendes? Es que las cosas son como son, tenemos que moldear a 47 millones de españoles muy variopintos», espetó, sin pelos en la lengua. Asimismo, la comensal posteriormente explicó que le gusta «la política con cerebro».

Gracias señora Marga 😊 pic.twitter.com/Co3sZMTNA8 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 17, 2022

Debido a ello y para apartar la tensión que se estaba creando en el ambiente por el tema de la política, Gregorio le propuso hablar de viajes, algo en lo que ella estuvo de acuerdo con él. Pero, a pesar de ello, este momento no le fue indiferente a la audiencia en redes sociales, ni al mismísimo Pablo Iglesias, quien acudió a su cuenta personal de Twitter para agradecerle a Marga por sus palabras en ‘First Dates’.

«Gracias, señora Marga», escribió Iglesias junto a un emoji de una sonrisa. Pero, no fue todo, ya que además, quiso mandarle un mensaje privado para darle las gracias. Conversación que la comensal compartió emocionada a través de sus redes sociales.