Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Nicole y Jaime. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Dicen que el amor es cuestión de química, por ello, el equipo del programa ha decidido averiguar esta teoría con Nicole, una de las comensales del programa. El objetivo era ver si solamente con oler y tocar a su cita, Jaime, sentía algo. Una prueba que ha resultado favorecedora para el joven, cuya colonia convenció a Nicole instantáneamente.

“Cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la venta” 💶💔 ¿Verdad o mentira? ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8M en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/WVToYCzqrN pic.twitter.com/NCneZtGGDw — First Dates (@firstdates_tv) March 8, 2022

Antes de conocer mejor a Jaime, la joven se presentó ante las cámaras para que el público pudiera conocerla mejor. «Me han hecho tanto daño que ahora no me fío de la gente y me vuelvo tóxica, pero ya voy a dejar de serlo.», ha explicado. Fue entonces cuando Carlos Sobera le realizó una preguntó que dejó a Nicole totalmente en blanco.

Al respecto, el presentador le preguntó si se consideraba una mujer «sensual», concepto que la comensal no ha comprendido. «Soy muy inculta y no entiendo esas palabras», se ha disculpado. Asimismo, tras explicárselo y con las ideas más claras, Nicole ha señalado que el sexo es algo fundamental para ella en una pareja.

«Me encanta el sexo porque lo veo una solución para todo. Si estás enfadado, has tenido un mal día…. te relaja el organismo», dijo. Durante la velada, ambos participantes mostraron tan buena sintonía juntos que la decisión final estuvo clara en todo momento. De hecho, Jaime confesó que no le importaba que Nicole se definiera como una «chica tóxica».