Poco a poco y con el paso del tiempo, ‘First Dates’ se ha convertido en uno de los programas más seguidos día tras día. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que sus comensales siempre saben cómo sorprendernos, en todos los sentidos. Eso sí, todos ellos llegan al restaurante más famoso de la televisión dispuestos a encontrar a su media naranja.

Recientemente hemos conocido a Miriam. Estamos ante una mujer de armas tomar que, en un primer momento y como ella misma ha dicho, consigue asustar a los hombres. A pesar de todo David, que era su cita en ‘First Dates’, no se ha asustado en absoluto. Es más, reconoce que se ha quedado cautivado con Miriam.

A tal punto ha llegado la cosa que incluso trató de robarle un beso en esta primera cita. Lo cierto es que David y Miriam se han ido conociendo poco a poco, hasta tal punto que incluso bailaron. Se dejaron llevar hasta encontrarse de manera mutua. En el reservado del restaurante quisieron abrir las ya conocidas bolas del amor.

Es entonces cuando Miriam leyó que tenía que morder nada más y nada menos que el labio inferior de su cita. Él no tardó en reconocer que era algo que le encantaba, pero ella ha terminado por resistirse. Y lo ha hecho utilizando una inesperada excusa que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a David.

“No, que se me estropea el maquillaje”, reconoció la comensal. Al escuchar estas palabras, su cita trató de convencerla de una manera de lo más sutil. A pesar de los esfuerzos, ella tenía realmente claro que no quería dejarse llevar tanto en esa primera cita en ‘First Dates’. Por ese mismo motivo insistió: “No, que se me quita mi pintalabios y no puede ser”.

David reconoció que le había hecho mucha gracia la excusa que había utilizado su cita en el programa. Lo cierto es que terminó conformándose con un pequeño beso en la comisura antes de irse de la mano de ‘First Dates’ para seguir conociéndose. Al fin y al cabo, ¡había muchísima química entre los dos!