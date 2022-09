‘First Dates’ | Miguel, en shock al ver a su cita: “¡Llévame pronto!”

El pasado lunes 26 de septiembre First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro como cada noche y lo hizo de la mano de los nuevos comensales que habían acudido en busca del amor. Un nuevo programa donde pudimos ser testigo de cómo a veces no todas las expectativas se cumplen, y si no que se lo digan a Miguel y a Leo.

El madrileño afincado en Tenerife se presentó en el programa de citas señalando que «me cuido un poquito, voy a nadar, hago pesas por la tarde… Me gustan los chicos más jóvenes que yo porque los de mi edad -64 años- son muy viejunos». Sin embargo, lo que seguro que no vio venir fue la sorpresa que se llevaría con su cita.

Albacete en la piel, el Ojo de Horus y un obelisco 😯 Todo listo para recibir en el restaurante a las nuevas parejas de #FirstDates26S. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/mI0DjNulC8 — First Dates (@firstdates_tv) September 26, 2022

«Está entre peluca y pelo frito. A mí me gustan mucho más los chicos masculinos», confesó Miguel. Por su parte, Leo explicó que se ganaba la vida imitando a Harpo, de los Hermanos Marx, y haciendo anuncios en la radio. «Soy un chico gay porque me gustan los hombres, pero en pareja, yo sería la parte femenina», admitió.

En el amor el tinerfeño tampoco había tenido suerte, y es que, el comensal explicó que esa era una de las razones por las que nunca había tenido pareja. «La cosa está muy complicada, los chicos que conozco solo quieren ‘chaca chaca’. Pero no tengo muchas exigencias», señaló.

A lo largo de la cena todo parecía marchar bien entre los solteros, de hecho, cuando el equipo de First Dates amenizó el lugar con un poco de música no dudaron en unirse a la pista de baile. «Le sudan las manos y es algo que no soporto», dejó claro el madrileño. Pero, a pesar de que Miguel no se llevó una buena impresión de este acercamiento, Leo quedó encantado.

«He flipado de lo duro que estaba Miguel. Desnudo y dándome vueltas, tiene que ser la hostia. He mojado las bragas y todo», admitió. Al concluir la noche, en la decisión final, Miguel le explicó que no quería tener una segunda cita con él porque «no es el tipo de hombre que me gusta». Un rechazo que Leo aceptó con deportividad.