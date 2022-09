‘First Dates’: Marisol, decepcionada al ver que su cita no es como Santiago Abascal

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. El pasado martes 27 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega y, por tanto, conocimos a otros tantos comensales que llegaban al restaurante con ganas de encontrar a su media naranja.

Un claro ejemplo lo encontramos en Marisol y Javier. Ella fue la primera en llegar a la cita en First Dates. En el momento en el que Carlos Sobera le preguntó cuánto tiempo llevaba sola, ella reconoció que no estaba soltera, sino que llevaba 24 años casada con su marido. Algo que dejó sin palabras al presentador.

Por ese mismo motivo, la comensal comentó que los dos habían acordado experimentar cosas nuevas y que, en esos instantes, tenían una relación abierta. Su cita para esa noche era Javi. Nada más llegar, los dos empezaron a hablar de sus gustos, para ver si tenían algún tipo de cuestión en común.

Marisol lleva 24 años casada y ha decidido abrir su matrimonio para ver qué sucede #FirstDates27S https://t.co/cV3MJryued — First Dates (@firstdates_tv) September 28, 2022

A pesar de todo, Javi no pudo evitar dejar claro que estaba extrañado con que su cita estuviera casada. Lo cierto es que Marisol no tardó en reconocer que no tenía la más mínima idea de lo que quería en estos momentos, ya que estaba asimilando que actualmente no tenía una relación tradicional con su marido.

Tras haber tenido una charla de lo más amena durante la cena, la decisión final en First Dates llegó. Ella se mostró muy contundente: “Me gustan los hombres más duros, más Santiago Abascal”. Él lo entendió y compartió su postura. Al fin y al cabo, los dos habían llegado a la conclusión de que no había surgido la chispa y, por tanto, no querían una segunda cita.