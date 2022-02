Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Katherine y Jorge. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba, y la cena de dichos comensales fue la prueba de ello. El primero en llegar al restaurante fue Jorge, un zamorano apasionado del surf. «En el amor me ha ido pichí pichá», le confesó a Carlos Sobera. Pero, señaló que una de sus grandes aficiones era hacer surf en Fuerteventura. «Es donde encuentro paz y tranquilidad», explicó.

Para animarlo, el presentador del programa le dijo: «Te voy a presentar a la mujer de tu vida, espero que tengáis muchos hijos y surfeéis juntos. Viene como un tsunami y te va a gustar…». Pero, desafortunadamente Sobera no pudo estar más equivocado.

Su cita de la noche fue Katherine, una colombiana afincada en Madrid que se definió como una persona con mucho carácter. «Te puedo tratar de mil amores, pero si me sacas el mal humor, lo puedo hacer de mil demonios», confesó sin tapujos. Y es que, precisamente eso fue lo que sucedió cuando Jorge ni se levantó para saludarla.

Además, a parte de su actitud, a la comensal tampoco le hizo gracia la vestimenta que Jorge eligió para la ocasión. «Yo voy un poco más elegante porque él lleva una camisa vaquera, no se ha preparado un poco la cita», señaló la colombiana. A lo largo de la velada, ambos intentaron encontrar puntos en común, pero nada pudo salvar lo que estaba destinado a suceder en la decisión final.

Al final de la noche, los comensales de ‘First Dates’ lo tuvieron bastante claro. «Me lo he pasado muy bien, me ha encantado conocerla, me parece que es una chica súper especial, pero el tema de la distancia y los hijos –él quería tener y ella no- se me ha atravesado y ha pesado más lo negativo que lo positivo», reconoció el zamorano.

Por su parte, Katherine tampoco quiso tener una segunda cita con Jorge. «No, aunque fuera la última Coca Cola del desierto saldría con él. Le agradezco que haya sido sincero, pero llevamos caminos diferentes», explicó sin miramientos. Palabras con las que dieron por concluido su paso por el programa de Cuatro.