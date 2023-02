‘First Dates’: el inesperado comentario de Pablo que dejó sin palabras a su cita

La pasada noche del 6 de febrero, Cuatro emitió un nuevo episodio de First Dates en el que nuevos solteros probaron suerte para encontrar el amor. Uno de ellos ha hecho un comentario al inicio de la cita que casi hace que se tuerza la velada por completo.

La primera en llegar al restaurante ha sido Beatriz, una mujer con ansiedad que está en pleno proceso de superación y aprendiendo a valorarse más. Aunque en principio busca una relación monógama, sigue los principios de la anarquía relacional y su concepto del amor es algo distinto al tradicional. Sin embargo, busca establecer conexiones reales con una sola persona que resulten cómodas a ambas partes.

La persona que ha cenado con ella ha sido Pablo, que se ha llevado una bronca de Elsa Anka por saludar a su cita con un apretón de manos. Busca un amor libre, más concretamente una relación poliamorosa. La chica ha afirmado que el soltero no era su tipo, pero aun así le ha dado una oportunidad porque le ha gustado su energía. Él físicamente no ha podido decir mucho porque se le habían olvidado las gafas y ha destacado su simpatía.

Nada mas sentarse en la mesa y pedir la cena, el chico ha sorprendido a la joven con un comentario que a la mayoría le resultaría desagradable en First Dates. No ha podido pedir postre y le ha hecho saber a Beatriz por qué. “Me sienta mal, luego me tiro muchos pedos”, ha informado el soltero sobre su intolerancia a la lactosa. A ella le ha parecido un poco inapropiado decir eso antes de cenar, pero finalmente no le ha importado: “Me ha parecido poco elegante que nada más sentarme diga que la lactosa le causa muchos pedos, pero también me ha hecho mucha gracia. Para mí, reírme es lo más de lo más”.

Pablo ha intentado mantenerse callado mientras cenaban, aunque no lo ha conseguido del todo. No quería hacer reír a su acompañante mientras comía: “Soy un guasón”, afirmaba. Ella le ha entendido que era falso y el comensal se ha apresurado a corregirla diciendo que no, que él era “míster natural”. Al reírse se le ha escapado un eructo y ha afirmado que eso no era nada comparado con lo que hubiera sido de tomar algún lácteo.

La facilidad con la que el joven ha hecho reírse a Beatriz ha hecho que ambos se den el sí para una segunda cita. Ella le ha echado en cara que casi no le ha dejado hablar durante la velada, con lo que él se ha mostrado un poco contrariado y ha dicho que suele ser más callado, solo que los nervios le han jugado una mala pasada.