Maite se presentó al programa First Dates en busca de un nuevo amor, aunque nada más entrar por la puerta explicaba a Carlos Sobera que está buscando a un chico que sea sincero y que no la tenga demasiado pequeña, el presentador en ese momento no supo que responder y la chica le aclaró que, aunque la tenga grande y no la sepa utilizar tampoco le va a servir de nada.

Por la puerta entraba Robin, su cita cuyos objetivos de vida eran muy distintos a los de Maite, pues él quería tener una pareja pero a la vez tiempo para poder disfrutar de él mismo y hacer lo que le gusta. La joven al verle entrar por la puerta no tardaba en sonreír pues le había gustado mucho, aunque eso sí creía que la tenía normalilla y no muy grande pero no pasaba nada.

Vuelve a ver todas las citas en el programa completo del viernes 3 de febrero ❤️ #Firstdates3f #ALaCarta https://t.co/Ny469cuX8T — First Dates (@firstdates_tv) February 6, 2023

Durante la cita trataron todos tipo de temas, ella le preguntó que de dónde era y se sorprendió mucho al saber que la madre de Robin era de Guinea Ecuatorial y su padre era ítalo argentino, aunque también se sinceró y le explico que había perdido a su padre a los 11 años y que desde ese momento decidió vivir la vida sin depender de nadie.

La cita fue avanzando y con ello la conversación, Maite se comenzó a dar cuenta de que su cita no estaba preparado para tener una relación y mucho menos a distancia. Además él se identificaba como una persona creyente cosa que no coincidía para nada con ella: «Yo hice la comunión y ya”, aclaraba.

Al hablar sobre a que se dedicaban, Maite le explicaba que era masajista, a lo que él contestó con un comentario bastante desafortunado: «No, no hago masajes con final feliz», respondió enfadada, pues es un comentario al que se tienen que someter todas las fisioterapeutas y no es para nada agradable. A la hora de tomar la decisión final en First Dates, ella sentía que no había congeniado nada con él y decidía quedar solo como amigos.