‘First Dates’: la inesperada cita que demuestra que la vida es un pañuelo

No es la primera vez que al restaurante de First Dates llegan personas que ya se conocían anteriormente. Sin embargo, en la noche del 5 de octubre tuvo lugar una de las mayores casualidades hasta la fecha y, por si fuera poco, no se dieron cuenta hasta casi el final de la cita.

La primera en llegar fue Ana, una auxiliar de clínica malagueña. “Yo un muerto no quiero al lado”, pedía la andaluza que después de 7 años soltera lo que buscaba era un hombre educado, sincero y alegre y sobre todo gracioso.

Poco después aparecía Mario que, precisamente, se definía como “disfrutón”. Se alegró al saber que ambos eran de Málaga, pero se mostró muy nervioso al principio de la cita y apenas fue capaz de pronunciar palabra. “Es cortito, es cortito, es un hombre cortado”, confesaba Ana a cámaras. Esto ponía en peligro el devenir de la cita.

Mario se queda mudo al conocer a Ana y no es capaz de pronunciar ni una palabra https://t.co/ryYXdcU6T0 — Cuatro (@cuatro) October 5, 2022

Mario conseguía sobreponerse un poco y le contó a su cita que era autobusero. De repente, a Ana se le ha iluminado el rostro y le ha reconocido: “Yo soy la niña del autobús, cojo el 21, el 15, el C2…”. Y justamente Mario es el conductor del autobús 15 de Málaga. Él también había tenido la sensación de que ella le sonaba, pero no estaba seguro de qué.

Este momento de reconocimiento hizo que ya se rompiera el hielo por completo en la cita y pudiera fluir ya el amor. Han empezado conocerse más profundamente y a compartir momentos y Ana le ha preguntado que por qué llevaba tanto tiempo soltero. Mario ha dicho que simplemente no le había surgido oportunidad en todo este tiempo.

El conductor de autobús estaba seguro de que quería tener segunda cita y aprovechó cuando los llevaron al fotomatón para intentar dar un beso a Ana. Esta le rechazó porque le daba corte al estar en televisión, pero no rechazó la segunda cita. Los dos malagueños querían aprovechar la oportunidad que les ha ofrecido First Dates, ya que los dos vivían en la misma ciudad.