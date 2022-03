Las citas en ‘First Dates’ no salen siempre del todo bien y es que, estar delante de cámara no es cómo para cualquier persona. Esto ha sido lo que le ocurría a Inés, una joven sevillana de 20 años. A su llegada, Carlos Sobera le preguntó qué tipo de hombre busca y ella le respondió que quiere encontrar uno “más bueno que el jamón de mi padre”. Con este desparpajo ha dejado claro que no tenía vergüenza ninguna, pero, aun así, la cita con Carlos no salió del todo bien.

Carlos, un chico de 24 años que viene desde Jaén, le confesó a Inés su afición por viajar, pero descubrió que no lo comparte con ella. La sevillana le contó que ella no había viajado mucho a lo largo de su corta vida, de hecho, era la primera vez que pisaba Madrid y ha sido por la grabación del programa en el restaurante más famoso de la televisión.

Lo que Inés le pide a un hombre: «Que esté más bueno que el jamón de mi padre» 😍 #FirstDates25F https://t.co/rX0c3iJzw6 — First Dates (@firstdates_tv) March 28, 2022

El chico se mostró sorprendido y le preguntó si alguna vez había estado fuera del país y ella de inmediato le contesto: «He ido a Tenerife». Carlos no pudo contener la risa y le señaló que Tenerife se encuentra en España a pesar no estar en la Península Ibérica. La andaluza volvió a contestarle que no está fuera del territorio español, pero que “está muy lejos”.

El jienense no ha entendido muy bien la broma del lapsus geográfico que ha tenido Inés, pero ella ha querido aun así justificarlo: “Yo la ESO no la he pisado. A mí no me preguntes». El siguiente momentazo de la cita venía cuando Carlos le confesaba su sueño de vivir en una de las islas de nuestro país y ella le respondía: “¿En ‘La isla de las tentaciones’?”. Estos dos malentendidos no han sido de agrado del joven que, junto a la afición por el flamenco de Inés, ha decidido no tener una segunda cita fuera de ‘First Dates’.