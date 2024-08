‘First Dates Hotel’: una soltera sorprende al confesar que es hermana de Pete Doherty

Una semana más, los espectadores de First Dates Hotel pudieron disfrutar de una nueva entrega en Cuatro. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos solteros que no dudaron un solo segundo en acercarse hasta el hotel Moraira con un objetivo mu concreto: disfrutar de una gran experiencia pero, sobre todo, tratar de encontrar a su media naranja.

Entre las invitadas de la noche se encontraba nada más y nada menos que Amy Jo. Llegó al Hotel Moraira con su acento británico, guitarra en mano y unas gafas de sol. De esta forma, confirmó que no solamente era cantante, sino también compositora. Lejos de que todo quede ahí, la huésped no tardó en hacer una confesión que, como no podía ser de otra manera, dejó completamente sin palabras al equipo de First Dates Hotel.

«Mi hermano es Pete Doherty», reconoció a Lidia Torrent. Ella, visiblemente impactada, no tardó en hacer la siguiente pregunta: «¿Que tu hermano es Pete?». Pero no fue la única pregunta que se hizo en ese preciso instante: «¿Hay alguien que no lo conozca?». Una situación de lo más sorprendente, qué duda cabe.

Amy Jo llegó a First Dates Hotel con muchísimas ganas de conocer el amor pero, además, también quiso sorprender a huéspedes y espectadores del programa a través de canciones. Entre ellas, el tema Museo del jamón que no dejó indiferente a nadie: «¡Es un hitazo!». Por si fuera poco, dejó claro al equipo qué es lo que buscaba en un hombre: «Que tenga el corazón grande, el tamaño no importa», reconoció.

Su cita era Gerardo, un hombre que, como Amy Jo, se dedicaba a la industria musical. Desde el primer momento congeniaron al tener en común algo tan sumamente importante como es la música. Es más, Gerardo no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para ofrecerse a Amy Jo como su manager.

La cita continuó su curso, hasta que Amy Jo tomó la decisión de subir a la habitación para poder llamar a su hermano Pete: «Igual lo conoces, porque conoce a todo el mundo. Voy a cantar con él ahora», aseguró la soltera al artista. Nada más bajar, confesó a su cita que había estado hablando con Pete, algo que impactó a Gerardo: «¡Me ha volado la cabeza! Me sonaba que su hermana vivía en Madrid».

Fue entonces cuando el soltero reconoció que era un grandísimo admirador de Pete Doherty: «Me he leído el libro, he visto el documental…», aseguró, visiblemente emocionado. Gerardo y Amy Jo no tardaron en darse que tenían muchas cosas en común y que, probablemente, estaban hechos el uno para el otro. De esta manera tan concreta, los dos estuvieron más que de acuerdo en seguir conociéndose. ¡Es un hecho que surgió el amor entre ellos, y no es para menos!