‘First Dates’: la ex mujer de un conocido cantante español acude al programa en busca del amor

First Dates se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Sin importar la edad, cada vez son más los participantes que deciden encontrar pareja en el popular programa de Cuatro. Una experiencia que no quiso perderse María, una soltera de 68 años.

La empresaria jubilada aterrizó en el programa para encontrar al hombre de su vida. Estuvo casada con Fortu Sánchez, conocido cantante de rock y ex concursante de Gran Hermano, pero no terminó bien. Por ello, y aunque no se ha cerrado al amor, tenía claro que no quería volver a conocer a otro rockero.

La exmujer de Fortu se encuentra con otro rockero en #FirstDates10Jhttps://t.co/1t1OJpUqIN — First Dates (@firstdates_tv) June 10, 2024

«Yo ya me he cansado un poco de los músicos. Hombre cada uno es cada uno, pero en el fondo tienen algo en común que todos van a lo mismo», dijo en su presentación. Su cita fue Florentino, Flores para los amigos, un soltero de 75 años que se presentó como un apasionado del rock.

A pesar de no querer conocer a otro músico, María cambió de opinión nada más conocer al participante que sería su cita. Pues, con guitarra eléctrica en mano, el artista no dudó en dedicarle una canción a la soltera frente a todos los presentes. Al terminar, le tiró el instrumento a los pies, lo que dejó atónita a María. «Cuando yo compongo, saco lo que hay en el alma. En la mente», señaló el comensal.

La primera impresión de ambos no ha sido la esperada, especialmente, para Florentino. «Está muy bien ella, pero físicamente yo tengo otro concepto», confesó a las cámaras del formato. A pesar de ello, los participantes procedieron a ir hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

La decisión final de María y Florentino

De esta manera, y tras hablar de diversos temas. María y Florentino descubrieron que compartían más cosas en común de las que pensaban. Divorciados y con hijos, la música siempre ha sido uno de los motores de sus vida. Asimismo, la participante le contó que estaba un poco cansada de los músicos, pues no había tenido gratas experiencias en su vida.

Una conversación donde María le habló de su ex pareja, Fortu Sánchez. Pero, para su sorpresa, Florentino conocía bien al artista gracias a su grupo Eva Rock. «Tenía un concierto en Cáceres y me dejé abandonada una chaqueta y se la llevó Fortu, que la envió a casa», le ha explicado. Una anécdota que dejó a la comensal sin palabras.

Al final, la velada fue muy agradable para los comensales. Pero, en la decisión final de First Dates, hubieron sorpresas. «Creo que sí porque siempre vale mejor conocer a una persona. Lo único que sé es que con él, me río. Y a mí me gusta que me hagan reír. Es músico aunque me hubiera gustado que fuera otra cosa, pero la música me encanta por lo que sin problema», dijo María tras aceptar tener una segunda cita con él.

Sin embargo, y para su poca fortuna, Florentino no opinó lo mismo. «Si yo veo que no es que no. Soy sincero. No quiero quitarte valor, porque lo tienes, mucho valor. Te alabo tu valor, pero yo tengo idealizado un perfil de mujer, no solo físico. Quizá sea un error o una virtud. El tiempo me lo dirá. Pero sé que serás mi amiga», concluyó el soltero.