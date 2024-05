Se acerca el verano y los solteros de nuestro país lo saben muy bien. Por ello, y con el objetivo de pasar las cálidas jornadas en pareja, cada vez son más los participantes que se unen a la aventura del amor de First Dates. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Manuela.

Noni, para los amigos, la soltera de 49 años se presentó en el programa con el objetivo de encontrar «a un macarra que esté tan loco» como ella. En el amor no le ha ido demasiado bien, pero gracias a sus relaciones anteriores tuvo a sus dos hijos, uno de ya 21 años y otro de 17.

«Soy muy carismática, soy muy de… Ni me las pienso. Las suelto. Tengo mis misterios. Me gustan las cosas de brujas, los vikingos… Soy un poco bruja», le explicó a Carlos Sobera. Respecto a su prototipo de hombre ideal, lo tiene claro. «Alguien afín a mí, que sea otro loco como digo yo. Me gustan los malotes, los moteros, los tatuados. Los ‘empotradores’», manifestó.

Fue entonces cuando llegó Toni, un soltero de 51 años que trabaja como mecánico de Parets del Vallès, Barcelona. La primera impresión de la soltera fue muy positiva, pues estaba encantada con la elección del programa. Sin embargo, el participante no pudo opinar lo mismo. «He dicho: ‘Se le van a salir’. Me sabe mal decirlo pero… Es exagerado», comentó él respecto a los pechos de Manuela.

Sin embargo, las ilusiones de la soltera fueron disminuyendo conforme fue conociendo a Toni. De hecho, uno de los grandes detonantes fue el ámbito sexual. Ella se mostró muy abierta y atrevida en el tema, pero el soltero era más reservado y tímido. «Es muy básico. Yo soy más cañera y si tengo que hablar de carne o de follar, se habla, pero hay que hablar», comentó la comensal a las cámaras de Cuatro.

Sin embargo, la velada entre los solteros parecía estar ya condenada. A pesar de sus muchas diferencias, Manuela continuó dándole una oportunidad a Toni. Pero, la cosa iba de mal en peor. De hecho, cuando llegó el momento de pagar la comida, el soltero le preguntó como lo quería hacer.

Un gesto muy poco caballeroso en su opinión. Al final, ambos quedaron en pagar a medias. Pero, Toni no se acordaba que no tenía dinero en la cartera. «Me he dejado la pasta en el otro pantalón», le informó. Por lo tanto, la soltera se tuvo que encargar de pagar la comida, algo que no le gustó nada.

«Encima de que es básico, has quedado como el culo», comentó sobre el comensal. Al concluir la velada, no hubieron sorpresas. Noni se negó en rotundo a querer tener una segunda cita con Toni. «No. No es por nada, pero es que me ha faltado chispa, arranque, bomba», le dijo. El soltero, por su parte, coincidió con ella. «Me pasa lo mismo. Me ha faltado ese puntito, no sé de dónde podríamos haberlo sacado», sentenció él.