‘First Dates’: un ex jugador del Atlético de Madrid se presenta al programa en busca del amor

Aterrizó en el 2016 como una apuesta televisiva cuyo objetivo era encontrar la pareja ideal de sus solteros. Pero, con el paso del tiempo y de los años, First Dates ha terminado también por convertirse en una de las opciones favoritas de los espectadores de la cadena española.

Más de ocho años en pantalla dan para mucho. Solteros conocidos y no tan conocidos han querido pasar por el programa presentado por Carlos Sobera con el objetivo de encontrar a su media naranja. De hecho, si de celebridades se trata, en una ocasión el público tuvo la oportunidad de ver a Rufino, un ex jugador del Atlético de Madrid.

El soltero de 38 años se presentó en el programa como un asesor financiero. El mundo del fútbol se ha convertido en una parte fundamental de su vida, aunque actualmente no ejerza como deportista profesional. Pues, su carrera deportiva inició en el Rayo Vallecano, pero en el año 2005 debutó con el equipo rojiblanco.

Su debut en primera división tuvo lugar en la temporada 2005/06 para sustituir algunas bajas. Posteriormente, se unió a equipos como el Valladolid, Melilla o Toledo. Todo ello antes de dar el gran salto a Asia y jugar en equipos como el ACS Poli Timisoara o Selangor FA.

«He tenido económicamente cosas buenas, pero en lo personal no tan buenas. Entonces gracias al deporte no me ha ido mal la verdad, pero ahora busco más la estabilidad», comentó Rufino. Minutos después llegó Alejandra, su cita. Una bailarina de origen peruano que tiene muchas ganas de ver el mundo.

El primer encuentro entre la pareja fue un poco agridulce, pues al ex deportista no le atrajo demasiado Alejandra. «Muy guapa, pero no es mi prototipo», confesó a las cámaras del formato. A pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Fue entonces cuando, entre tema y tema, Alejandra le contó que tenía 38 años. «Te cuidas bien eh. No te echaba yo 38», ha confesado el madrileño. Ella le ha respondido que «los negros» tienen una ventaja en la piel, pero él no opinó lo mismo. «No, no eres negra, eres mulata ¿no? Chocolate con leche», le dijo Rufino.

Alejandra muestra en First Dates su desagrado ante la palabra mulata

Una definición de su piel que a la soltera no le hizo nada de gracia. ¿El motivo? Alejandra considera que esa palabra hace referencia a la mula. «No es una palabra bonita para gente afrodescendiente porque tiene una connotación de mula, de maltrato, de esclavitud. No voy a venir a cambiar la forma de hablar de la gente, pero siempre es bueno dejar algo para que aprendan», explicó.

Al concluir la velada, y a pesar de la primera impresión que tuvo de ella, el ex deportista sí quiso seguir conociendo a la soltera en un segundo encuentro. Por ello, en la decisión final de First Dates, fue honesto. «Lo que más me gusta de Alejandra es la energía que transmite. Me hace estar todo el rato contento», confesó a modo de conclusión.