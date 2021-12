Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Puri y Jesús, y no porque la chispa surgiera desde el primer momento.

«¡Qué difícil es ser mujer! Las mujeres de mi edad tenemos el hándicap de que ya no nos pueden pasar cosas. Y nos pueden pasar cosas… porque si tienes actitud para ello te van a pasar. Cuando te pasen cosas mirátelo… es que estás muerta», se presentó Puri, una auxiliar administrativa de Madrid de 54 años.

Su cita de la noche fue Jesús, un burgalés que tenía muy claro el prototipo de mujer que buscaba. «Una mujer que tire de mí y me haga sentir vivo y activo mentalmente», señaló. Sin embargo, parece ser que Puri no lo cautivó a primera vista, ya que nada más llegar solo tuvo ojos para Carlos Sobera.

«¡Ni caso me hace!…. Jesús, que estoy aquí. ¿Me vas a hablar a mí un poco o…?», le dijo Puri a Jesús visiblemente molesta. Y es que, la comensal estaba enfadada de que su cita ni siquiera se dignase en hablar un poco con ella. «¿Cómo me llamo?», le cuestionó. «Ya se me ha olvidado», reconoció Jesús. Unas palabras que provocaron la indignación de la comensal.

«¿Cómo? ¿A qué vienes? ¿A conocer a quién? Me da la sensación que es el prototipo de tío que le da igual a quién le pongan delante», se preguntó indignada Puri. Pero eso no fue todo, y es que la siguiente pregunta del comensal hizo que Puri casi perdiera la paciencia.

«¿Cómo se llama esta chica?», preguntó Jesús.»Estoy por irme ahora mismo… Me llamo como me da la gana, porque como soy de Bilbao. ¿No sabes cómo me llamo? Un punto menos tienes», reaccionó Puri indignada. Al ver la tensión, Carlos Sobera tuvo que intervenir para calmar las aguas.

Al final, y como se veía venir, la cita no acabó con final feliz. Por su parte, y para sorpresa de todos, Jesús sí quiso volver a tener un encuentro con Puri. Sin embargo, la comensal se negó tajantemente. «No vibramos en la misma sintonía y a ti te viene bien cualquier mujer y yo no soy cualquier mujer», explicó Puri.

«No te voy a decir que me devuelvas la pulsera, pero no digas que me da igual cualquier mujer», le replicó Jesús a Puri. Unas palabras con las que hizo alusión a la pulsera que regaló durante su cita en ‘First Dates’.