Encontrar el amor verdadero no es fácil, pero, aún así, muchos solteros de nuestro país están dispuestos a darlo todo por encontrar a su media naranja. First Dates se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchas personas, pues tienen la oportunidad de conocer a otras con las que, en la mayoría de los casos, tienen una gran compatibilidad.

De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos de la cita de Eneko y Unai. El primer soltero es un joven donostiarra de 26 años que se presentó como un chico muy deportista y enérgico.

«Hago deporte todos los días, soy la típica persona que necesita descargar energía. Suelo ir al gimnasio, pero me suelo salir de la rutina y voy a escalar, a bucear, a andar al monte», comentó en su presentación. El ámbito sentimental nunca ha sido su mayor virtud, pues él mismo se definió como un «picaflor».

«Siempre digo, soy Eneko, hago lo que quiero, con quien quiero, como quiero y cuando quiero y hasta donde me lleve la vida», explicó. Su objetivo es encontrar a un hombre aventurero, delgado, atlético y con una buena salud bucodental. Debido a ello, el equipo del programa le presentó a Unai, un bilbaíno de 23 años que se convertiría en su cita.

«Suelo hacer senderismo e ir al gimnasio», comentó en su presentación. El pasado amoroso de Unai ha estado marcado por sus relaciones sentimentales con mujeres. Por ello, ahora se ha decidido a ir a First Dates para encontrar al hombre de sus sueños. Así pues, el primer encuentro entre los comensales fue bastante positivo, sobre todo para Unai.

Unai a su cita en First Dates: «Si no te gustan, no puedo estar contigo»

«Gracias a dios que es una persona que se cuida la boca», comentó Eneko. «Me ha parecido un chico bastante masculino. Entra bastante dentro de mi prototipo», agregó Unai. De esta manera, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde la falta de chispa era más que evidente.

Con el objetivo de conocer la rutina de su cita, Eneko le preguntó a qué hora se levantaba. «A mí me gusta un domingo levantarme a las 6 de la mañana», le dijo. Además, le contó que le encantaba hacer planes solo. Sin embargo, la velada fue transcurriendo y los participantes seguían sin congeniar.

De hecho, otro tema de disputa estuvo relacionado con los animales. Unai era un gran amante de los animales con mucho pelo, especialmente, los gatos. «Soy alérgico, no los quiero, no me gustan nada los gatos», aseveraba Eneko. «Si no te gustan, no puedo estar contigo», sentenciaba Unai.

Sin verlo venir, y debido a la falta de química entre los solteros, que solo hablaban de deporte, el equipo de Cuatro se vio obligado a acercarse a la mesa. «Como cupido del amor, vengo a deciros que habléis de un tema. ¡Adivinad de qué puede ser!», les dijo la presentadora. «De amor», replicaba Eneko. «Muy bien, chico listo. Para conoceros un poco más», aseguraba.

Pero, al concluir la velada, y a pesar de haber vivido un acalorado encuentro en el reservado, ambos lo tuvieron claro. La falta de complicidad entre los solteros fue evidente desde el primer minuto, por lo que estuvieron de acuerdo en no continuar con una segunda cita.